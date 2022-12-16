. 13 полезных советов: как сконцентрироваться на работе, если ты фрилансер и работаешь дома
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13 полезных советов: как сконцентрироваться на работе, если ты фрилансер и работаешь дома

13 полезных советов: как сконцентрироваться на работе, если ты фрилансер и работаешь дома

Кто виноват? 

И что делать? 

Чтобы не задавать эти вечные и любимые вопросы русских классиков, читайте нашу статью.

Вы фрилансер. Вы круты. На вопрос "А за сколько ты доезжаешь до работы?" вы с гордостью отвечаете, что ни за сколько. И тут, конечно, вам все очень завидуют, потому как и правда есть чему завидовать!

1. Вставайте вовремя, не позволяйте себе валяться в постели до обеда - в противном случае вы просто ничего не успеете сделать.

2. Понятное дело, что дома на вас из-за пижамы никто косо не посмотрит. Но для собственной же пользы и ради рабочего настроя имеет смысл одеться поприличнее.

3. Составляйте план на день или на неделю. Можете фиксировать записи в ежедневнике или прикреплять магнитами на досочку - это уже вам решать.

4. Старайтесь поддерживать порядок хотя бы в той комнате, в которой вы работаете.

5. Порядок также касается рабочего стола!

Вот вам плохой пример, которому ни в коем случае не нужно подражать.

6. Уделите внимание мотивационным декорациям.

7. Держитесь подальше от социальных сетей.

8. Стоит ли говорить, что просмотр только одной серии любимого сериала приведет к тем же самым печальным последствиям.

9. Работать на кровати - самое последнее дело.

10. Если собственная квартира стала казаться тюрьмой и наказанием, скорее выходите в люди! Отправляйтесь работать в любое ближайшее кафе.

11. Старайтесь работать в одно и то же время.

12. Вы можете работать везде, где есть Интернет - и это ваше самое главное преимущество. Пользуйтесь!

13. И, конечно, работайте продуктивно, думая о том, что вам не приходится часами стоять в пробках или вдыхать жуткие запахи в общественном транспорте по пути из дома на работу и обратно.

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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