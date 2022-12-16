17 шедевральных причёсок, чьих владельцев можно смело назвать настоящими королями и королевами эпатажа
Некоторые люди обожают экспериментировать со своим образом и стилем в целом. Речь в этом случае может идти не только о смене одежды, но и о новой стрижке. Желая соответствовать моде, некоторые парни и девушки идут на осознанный риск и выбирают довольно экстравагантные причёски.
Безусловно, нетипично подстриженные и окрашенные волосы гарантированно привлекают внимание и делают их обладателей в каком-то смысле центром вселенной. Однако в этом случае нужно быть готовым к тому, что окружающие обратят на них свои взгляды не только из-за восхищения, но и по причине того, что им банально смешно.
Предлагаем вам взглянуть на фото горе-экспериментаторов, решивших покорить окружающих своей креативной, но не особо удавшейся причёской.
Фанат футболиста Месси
Причёска напоминает заборчик
Похоже на бесполезную насадку-щётку для пылесоса.
Что-то в этом модном эксперименте пошло не так
Соник, ты ли это?
Интересно, сколько лака ушло на эту конструкцию?
У футболистов свои предпочтения в причёсках
Возможно, стоит немного подровнять?
У этого парня довольно нетипичная форма головы. Вполне возможно, что на нём будет странно выглядеть практически любая причёска.
Закос под супергероя Росомаху
Когда очень любишь русалок
Можно сказать, что в каком-то смысле желание русалочки сбылось и она всё-таки получила ноги.
На стиле
Синьор Помидор
Слегка перестаралась с объёмом
Это просто её пекинес.
Немного кудряшек не помешает
Когда у тебя красивый лоб и ты хочешь всем его показать
Когда просишь подстричь на пару сантиметров, но не уточняешь, с какой стороны.
Складывается впечатление, что её не успели достричь
Джаред Лето готовится к своей новой роли сотрудника супермаркета Walmart.
Тот самый момент, когда хочешь сохранить длину и сделать короткий ёжик
Когда ты больше не хочешь чёлку, но и не хочешь ждать, пока она отрастёт.
Чёткий парень
Необычная свадебная причёска
Зачем иметь только одну залысину, когда их может быть шесть?!
Здесь вы можете посмотреть, как изменились девушки, решившиеся на кардинальную смену своих причёсок.