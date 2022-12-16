. 17 шедевральных причёсок, чьих владельцев можно смело назвать настоящими королями и королевами эпатажа
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17 шедевральных причёсок, чьих владельцев можно смело назвать настоящими королями и королевами эпатажа

17 шедевральных причёсок, чьих владельцев можно смело назвать настоящими королями и королевами эпатажа

Некоторые люди обожают экспериментировать со своим образом и стилем в целом. Речь в этом случае может идти не только о смене одежды, но и о новой стрижке. Желая соответствовать моде, некоторые парни и девушки идут на осознанный риск и выбирают довольно экстравагантные причёски.

Безусловно, нетипично подстриженные и окрашенные волосы гарантированно привлекают внимание и делают их обладателей в каком-то смысле центром вселенной. Однако в этом случае нужно быть готовым к тому, что окружающие обратят на них свои взгляды не только из-за восхищения, но и по причине того, что им банально смешно.

Предлагаем вам взглянуть на фото горе-экспериментаторов, решивших покорить окружающих своей креативной, но не особо удавшейся причёской.

Фанат футболиста Месси

VeryLastBison

Причёска напоминает заборчик

Next-Option491

Похоже на бесполезную насадку-щётку для пылесоса.


Что-то в этом модном эксперименте пошло не так

Altruistic-Leg-525

Соник, ты ли это?

Интересно, сколько лака ушло на эту конструкцию?

david-braintree

У футболистов свои предпочтения в причёсках

josuyasubro

Возможно, стоит немного подровнять?

Militarymadrona855

У этого парня довольно нетипичная форма головы. Вполне возможно, что на нём будет странно выглядеть практически любая причёска.

Закос под супергероя Росомаху

Undertittup

Когда очень любишь русалок

Deathman

Можно сказать, что в каком-то смысле желание русалочки сбылось и она всё-таки получила ноги.

На стиле

Windjamer69

Синьор Помидор

IsterKrister

Слегка перестаралась с объёмом

MemeDealerDan

Это просто её пекинес.

Немного кудряшек не помешает

tr_rage

Когда у тебя красивый лоб и ты хочешь всем его показать

yaverski

Когда просишь подстричь на пару сантиметров, но не уточняешь, с какой стороны.

Складывается впечатление, что её не успели достричь

athwartGeld864

Джаред Лето готовится к своей новой роли сотрудника супермаркета Walmart.

Тот самый момент, когда хочешь сохранить длину и сделать короткий ёжик

Hiiek

Когда ты больше не хочешь чёлку, но и не хочешь ждать, пока она отрастёт.

Чёткий парень

fit_racing

Необычная свадебная причёска

nohope_nofear

Зачем иметь только одну залысину, когда их может быть шесть?!

Здесь вы можете посмотреть, как изменились девушки, решившиеся на кардинальную смену своих причёсок.

# Интересное
По материалам: twizz

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