. 17 шедевральных причёсок, чьих владельцев можно смело назвать настоящими королями и королевами эпатажа

Некоторые люди обожают экспериментировать со своим образом и стилем в целом. Речь в этом случае может идти не только о смене одежды, но и о новой стрижке. Желая соответствовать моде, некоторые парни и девушки идут на осознанный риск и выбирают довольно экстравагантные причёски.

Безусловно, нетипично подстриженные и окрашенные волосы гарантированно привлекают внимание и делают их обладателей в каком-то смысле центром вселенной. Однако в этом случае нужно быть готовым к тому, что окружающие обратят на них свои взгляды не только из-за восхищения, но и по причине того, что им банально смешно.

Предлагаем вам взглянуть на фото горе-экспериментаторов, решивших покорить окружающих своей креативной, но не особо удавшейся причёской.

Фанат футболиста Месси

Причёска напоминает заборчик

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Похоже на бесполезную насадку-щётку для пылесоса.

Что-то в этом модном эксперименте пошло не так

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Соник, ты ли это?

Интересно, сколько лака ушло на эту конструкцию?

У футболистов свои предпочтения в причёсках

Возможно, стоит немного подровнять?

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У этого парня довольно нетипичная форма головы. Вполне возможно, что на нём будет странно выглядеть практически любая причёска.

Закос под супергероя Росомаху

Когда очень любишь русалок

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Можно сказать, что в каком-то смысле желание русалочки сбылось и она всё-таки получила ноги.

На стиле

Синьор Помидор

Слегка перестаралась с объёмом

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Это просто её пекинес.

Немного кудряшек не помешает

Когда у тебя красивый лоб и ты хочешь всем его показать

tr_rageyaverski

Когда просишь подстричь на пару сантиметров, но не уточняешь, с какой стороны.

Складывается впечатление, что её не успели достричь

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Джаред Лето готовится к своей новой роли сотрудника супермаркета Walmart.

Тот самый момент, когда хочешь сохранить длину и сделать короткий ёжик

Hiiek

Когда ты больше не хочешь чёлку, но и не хочешь ждать, пока она отрастёт.

Чёткий парень

Необычная свадебная причёска

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Зачем иметь только одну залысину, когда их может быть шесть?!

Здесь вы можете посмотреть, как изменились девушки, решившиеся на кардинальную смену своих причёсок.