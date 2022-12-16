. 8 заповедей для крепких отношений и долгой любви

Крепкие отношения — это залог счастья, спокойствия и внутренней гармонии человека. Если вы хотите, чтобы ваша любовь жила долго и несла лишь позитив, старайтесь всегда следовать любовным заповедям, описанным в этой статье.

Все мы совершаем ошибки в отношениях, но далеко не всегда они являются критичными. Если вы начнете следовать простым и понятным любовным заповедям, то ваши отношения будут становиться крепче день ото дня.

«Не меняйте ближнего своего»

Вы либо принимаете того, кого любите, либо нет. Человека изменить очень сложно, да и не стоит этого делать. Он сам изменится, если поймет, что иначе никак. Не нужно ставить условий и пытаться сказать второй половинке, как себя вести. Вы можете попросить о чем-то, но требовать перемен вы не в праве, ведь вы сами выбрали этого человека в качестве спутника жизни.

«Не осуждайте того, кого любите»

Осуждение — это самое простое. Всегда проще найти в чужом глазу соринку. Психологи и эксперты в области биоэнергетики советуют всегда разбираться с истинными причинами того или иного поступка вашего любимого человека. То, что вы видите в человеке и то, что есть в его душе — это две разные вещи. Не спешите оскорблять или осуждать. Сначала поймите истинные мотивы, а потом садитесь за стол переговоров. Счастливы в любви только те, кто умеет уважать и понимать чувства второй половинки. Именно так вы обретете великую мудрость.

«Не держите на сердце то, о чем хотите рассказать»

Это одна из главных заповедей здоровых отношений. Если вы будете рассказывать второй половинке о том, что творится у вас в душе, то любимый человек сможет лучше вас понять. Открываясь тому, кого мы любим, мы укрепляем отношения, поскольку близкий человек лучше нас узнает, лучше нас понимает.

«Поддерживайте друг друга всегда»

Одна из важнейших заповедей в любви гласит, что оба влюбленных человека должны помогать друг другу, а не мешать. Необходимо поддерживать близких и вторую половинку, особенно когда наступает черная полоса. Ведь для этого и существует любовь. Будьте всегда рядом с тем, кто вам дорог.

«Соблюдайте верность любой ценой»

Без верности даже самая крепкая любовь очень быстро сойдет на нет. Не делайте так, чтобы вашей второй половинке было больно. Контролируйте поступки, эмоции и ни в коем случае не идите на предательство, какими бы не были ваши цели. Если человек думает о походе «налево», значит это уже не любовь, а максимум дружба, и то не крепкая. Надежность верность и честность — это то, без чего брак разрушится, причем очень быстро.

«Проводите время вместе»

Вам совсем не обязательно быть рядом друг с другом абсолютно всё свободное время, но уделять время второй половинке просто необходимо. Дарите любимому человеку заботу, ухаживая за ним и помогая ему чувствовать себя важным, нужным. Дарить свободу тоже очень важно, поэтому не заставляйте вторую половинку быть с вами все свободное время. Любить — значит дарить свободу и возможность выбора.

«Помогайте друг другу развиваться»

В любви оба человека должны развиваться. Помогайте друг другу делать это — при помощи финансовой поддержки, эмоциональной или непосредственного участия в процессе. Ни в коем случае нельзя мешать любимому человеку заниматься тем, что ему нравится и тем, что он любит. Если оба будут развиваться и становиться лучше, то и любовь будет крепнуть.

«Научитесь прощать»

Само собой, в любви не должно быть злости, зависти и злобы. Любовь — это умение прощать, а не копить злобу. Об этом говорят все основные религии и законы биоэнергетики. Человек, который не прощает вторую половинку, рано или поздно потеряет ее. Если вам сделали плохо, но извинились, значит нужно подарить этому человеку свое прощение. Не забывайте только о том, что всему есть предел. Если вас кто-то действительно любит, то старых ошибок этот человек повторять точно не будет, ровно как и не будет принимать ваше великодушие за слабость.