. Алла Довлатова решилась на очередную пластику

Гузеева позавидовала пластике актрисы и ведущей Аллы Довлатовой. Звезда «Русского радио» выглядит моложе биологического возраста. Алла не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов. Радиоведущая призналась, что недавно сделала операцию для омоложения лица. «Блефаропластика верхних век – чтобы глаза снова были молодые, как у девочки», — пояснила Довлатова. Многодетная мать также перенесла две операции для коррекции фигуры в зоне спины и живота. «Липофилинг: это когда из одного места лишний жир убирают, а в другое место пересаживают. Сергей Владимирович использует уникальную технологию бодибилдинг липосакция, которая позволяет избавиться от излишков жира! За счет чего? За счет полного удаления ультразвуком жировых клеток глубокого слоя, в котором и накапливаются лишние калории, поэтому и результат на всю жизнь и мышцы видны на животе и спине», — рассказала артистка.Исполнительница роли в сериале «Тайны следствия» показала себя в хирургической палате. Врач нанес на лицо телеведущей разметку и подробно описал процесс преображения. Рассказ Аллы впечатлил звездных коллег. «Я хочу к нему!» — заявила Лариса Гузеева. «Ларочка! Он будет счастлив!» — ответила Довлатова. Поклонникам артистки понравилась ее честность. «Алла, вы большая молодец, что честно рассказываете и даже показываете свои операции. Не то, что некоторые ваши коллеги с «исключительной генетикой»», «Щечки наращивать — это правильно, сразу будет личико», — отметили пользователи.