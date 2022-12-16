. Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что Артур Бабич сделал ей предложение

Аня Покров отпраздновала накануне свое 23-летие. Популярная тиктокерша при этом получила в подарок роскошное кольцо. Поклонники подозревают, что девушке сделал предложение руки и сердца ее коллега Артур Бабич.

Аня Покров опубликовала фото роскошного кольца от "Тиффани" за 170 тысяч рублей. Ювелирное украшение из розового золота, украшенное драгоценными камнями, преподнес ей на день рождения Артур Бабич.



Уехавшая в США девушка отпраздновала знаменательную дату в Лас-Вегасе вместе со своими друзьями, среди которых был и Артур Бабич.

Аня Покров заинтриговала своих поклонников совместными фото с Бабичем. Многие из них решили, что ее отношения с тиктокером перешли на совсем новый уровень.

"Когда свадьба?" — пишут в Сети любопытные комментаторы, однако сами звезды оставляют домыслы поклонников без какого-либо внимания.

В то же время скептики отмечают, что подаренное Ане Покров кольцо совсем не похоже на помолвочное.

Аня Покров рассказала о браке с Даней Милохиным

Недавно Аня Покров призналась, что в свое время сочеталась "браком" с Даней Милохиным в Москве - "свидетельство" этого она хранит до сих пор.

Это было в декабре 2020-го. Мы устроили шуточное бракосочетание в торговом центре. Сделали это с помощью специального автомата виртуального ЗАГСа