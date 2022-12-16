. Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что Артур Бабич сделал ей предложение
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что Артур Бабич сделал ей предложение

Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что Артур Бабич сделал ей предложение

Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что Артур Бабич сделал ей предложение

Аня Покров отпраздновала накануне свое 23-летие. Популярная тиктокерша при этом получила в подарок роскошное кольцо. Поклонники подозревают, что девушке сделал предложение руки и сердца ее коллега Артур Бабич.

Аня Покров опубликовала фото роскошного кольца от "Тиффани" за 170 тысяч рублей. Ювелирное украшение из розового золота, украшенное драгоценными камнями, преподнес ей на день рождения Артур Бабич.


Уехавшая в США девушка отпраздновала знаменательную дату в Лас-Вегасе вместе со своими друзьями, среди которых был и Артур Бабич.

Аня Покров заинтриговала своих поклонников совместными фото с Бабичем. Многие из них решили, что ее отношения с тиктокером перешли на совсем новый уровень.

"Когда свадьба?" — пишут в Сети любопытные комментаторы, однако сами звезды оставляют домыслы поклонников без какого-либо внимания.

В то же время скептики отмечают, что подаренное Ане Покров кольцо совсем не похоже на помолвочное.


Аня Покров рассказала о браке с Даней Милохиным

Недавно Аня Покров призналась, что в свое время сочеталась "браком" с Даней Милохиным в Москве - "свидетельство" этого она хранит до сих пор.

Это было в декабре 2020-го. Мы устроили шуточное бракосочетание в торговом центре. Сделали это с помощью специального автомата виртуального ЗАГСа
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

«Все везде и сразу» получил 14 номинаций на Critics Choice Awards
«Все везде и сразу» получил 14 номинаций на Critics Choice Awards
Xbox Series X заметно отстала от Playstation 5 в ТОПе самых желанных подарков в США
Xbox Series X заметно отстала от Playstation 5 в ТОПе самых желанных
Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что Артур Бабич сделал ей предложение
Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что
От каких продуктов необходимо отказаться и почему их нельзя есть в новогоднюю ночь
От каких продуктов необходимо отказаться и почему их нельзя есть в
Безверхову позвали работать в нише шоу-бизнеса
Безверхову позвали работать в нише шоу-бизнеса
В российском регионе опрокинулась автоцистерна с аммиаком
В российском регионе опрокинулась автоцистерна с аммиаком
Пентагон ответил на предупреждения России о передаче ЗРК Patriot Украине
Пентагон ответил на предупреждения России о передаче ЗРК Patriot
Японский лайфхак для расслабления
Японский лайфхак для расслабления
8 заповедей для крепких отношений и долгой любви
8 заповедей для крепких отношений и долгой любви
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
Дизайнерская мебель из оргстекла на заказ
Дизайнерская мебель из оргстекла на заказ
Фондовый рынок и крипто-рынок: чем они отличаются
Фондовый рынок и крипто-рынок: чем они отличаются

Топ на сегодня

В России захотели запретить ввоз бумаги и картона европейским транспортом
В России захотели запретить ввоз бумаги и картона европейским
Виктория Боня засветила свои прелести в прозрачном платье
Виктория Боня засветила свои прелести в прозрачном платье
Многодетный китаец стал проявлять знаки внимания Маше Сайловой
Многодетный китаец стал проявлять знаки внимания Маше Сайловой
МЧС после нескольких крупных пожаров готовит проведение внеплановых проверок ТЦ
МЧС после нескольких крупных пожаров готовит проведение внеплановых
Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал об аборте на позднем сроке
Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал об аборте на позднем сроке

Еще по теме

"Мне предложение сделали!": Клава Кока похвасталась помолвочным кольцом
Картинки с Покровом Пресвятой Богородицы 2017: открытки с красивыми поздравлениями
Покров Пресвятой Богородицы 2017: картинки, открытки с поздравлениями, изображения
14 октября 2017 года православные отметят Покров Пресвятой Богородицы