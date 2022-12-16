. Аутсорсинг: бухгалтерские услуги





Аутсорсинг – это передача на возмездной основе части функций по ведению бухгалтерского, налогового, управленческого учета и подготовки отчетности сторонним организациям. Вы можете по ссылке заказать бухгалтерские услуги любого типа.

Как выбрать аутсорсинговую компанию?

Выбор аутсорсинговой компании зависит от многих факторов: от сферы деятельности, объемов бизнеса, количества сотрудников, специфики работы компании. При выборе компании необходимо учитывать не только финансовые параметры, но и наличие у нее опыта, профессиональных кадров, слаженность работы.

Это предоставление специализированной бухгалтерской организации услуг, связанных с ведением бухгалтерского учета организации, составлением и подачей отчетности в контролирующие органы, а также защитой интересов компании в налоговых органах. В настоящее время сфера оказания бухгалтерских услуг постоянно развивается, появляются совершенно новые, более современные технологии ведения бухгалтерского учета.

Почему многие компании переходят на аутсорсинг?

Какими преимуществами обладает аутсорсинг бухгалтерских услуг:

Экономия на содержании штата сотрудников бухгалтерии (до 65%). Сокращение времени на разработку и составление бухгалтерской и налоговой отчетности. Повышение качества бухгалтерского и налогового учета за счет привлечения высококвалифицированных специалистов. Возможность получить консультацию в любое время суток. Вы экономите на налогах. Вы получаете квалифицированную помощь в решении сложных вопросов. В случае возникновения претензий вы сможете доказать свою правоту.

Аутсорсинг — вид деятельности, при котором организация передает сторонней компании на основании договора выполнение части своих функций или даже ведение своего дела. Как правило, передача функций по ведению бухгалтерского и налогового учета сторонним организациям позволяет существенно снизить затраты на содержание бухгалтеров, сократить административные расходы и высвободить дополнительные средства для развития бизнеса.

В чем преимущества аутсорсинга бухгалтерских услуг для вас?

Во-первых, в экономии времени. Вам нет необходимости тратить его на решение бухгалтерских проблем, поскольку все это будет делать компания-аутсорсер. Во-вторых, в сокращении затрат на содержание собственного штата бухгалтеров. Все дополнительные условия сотрудничества можно обсудить с менеджерами.