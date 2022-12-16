. Безверхову позвали работать в нише шоу-бизнеса

Клавдии Безверховой дали повод уйти с телешоу Дом-2 и начать развиваться в музыкальном направлении. Её песни все-таки заметили и смогли оценить по достоинству. В данный момент ей предложили достаточно престижную работу в шоу-бизнесе. Если Клава согласится, то она станет частью престижного лейбла. Однако раскрывать его название она пока боится, видимо, чтобы не сглазить.Конечно, вряд ли это Блэк Стар, но должно быть нечто интересное. Клава рассказала об этом в своих социальных сетях, однако она сама до сих пор сомневается, что это правда. Ей кажется, что менеджер известной компании не попросту обманывает.При этом молодая мама прекрасно осознаёт, что у неё не получится совмещать Дом-2 и музыкальную карьеру. Из-за этого она собирается уйти с проекта. По крайней мере, если поймёт, что с новой работой нет никаких проблем и источник дохода у неё будет. Сможет ли Безверхова добиться такой же известности, как, например, Валя Карнавал или это лишь повод уйти с телешоу с гордо поднятой головой?