. Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в Дубае

Как вы знаете, бывшая жена Сергея Шнурова, Матильда Шнурова, очень похожа на Бузову не только внешне. Она тоже любит приковывать к себе внимание поклонников своими фотографиями в социальных сетях.

Многие звезды шоу-бизнесса любят отдохнуть в Дубае. Матильда также решила не стоять в стороне и поделиться своими фотографиями с отдыха. Она выложила фотографию в пустыне на фоне песка, одетая в штаны из искусственной кожи и фирменной маечке с большим вырезом. Причем данный вырез идет по все длине спереди и частично оголяет грудь.

Вот фотографии, зацените сами:









Естественно данные фотографии не остались без внимания. И на Матильду тут же посыпались хвалебные отзывы. Ее называют настоящей королевой пустыни и осыпают комплиментами.

А самые яркие поклонники находят сходство Матильды сразу с двумя сестрами Бузовыми. На одну она похожу фигурой, а на другую - мимикой, - считают ее фанаты.