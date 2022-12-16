. Что знал об украинском национализме генерал Деникин

К 150-летию со дня рождения главнокомандующего Вооруженными силами Юга России

16 декабря исполняется 150 лет со дня рождения генерала Антона Ивановича Деникина — главнокомандующего Вооруженными силами Юга России в годы Гражданской войны, политического и общественного деятеля, публициста и писателя.

Два Зеленских и два Ющенко

На октябрьском заседании Валдайского клуба, отвечая на вопрос ведущего Федора Лукьянова «У нас же тогда гражданская война получается с частью собственного народа?», президент Владимир Путин признал: «Отчасти да».

На Украине друг с другом воюют представители одного народа, сколько бы сами они ни утверждали противоположное. Люди с одинаковыми именами и фамилиями, говорящие на одном языке — нет на Украине даже сейчас людей, которые не понимали бы русского и не говорили на русском. Сколько Шевченко служат сейчас в составе российских Вооруженных сил? И сколько Ивановых — в составе Вооруженных сил Украины?

Да что там Шевченко и Ивановы, еще в апреле Минобороны России рассказало о подвиге лейтенанта Алексея Зеленского, чья батарея уничтожила пятьдесят единиц военной техники противника и около двухсот солдат и офицеров.

Или вот еще. В Госдуме уже третий созыв кряду заседает коммунист Александр Ющенко. А где-то у себя в деревне Хоружевке под Киевом сидит Виктор Ющенко — бывший президент Украины, присвоивший звание героя Украины командующему УПА (запрещена в России) Роману Шухевичу. Александр Андреевич Ющенко и Виктор Андреевич Ющенко — не братья.





Злые дела

Уроки Гражданской войны могут многому научить — конечно, если есть желание учиться. Так, летом далекого трагического 1919 года Вооруженные силы Юга России готовились взять Киев — мать городов русских. В преддверии этого события Антон Деникин поручил подготовить и издать политическое обращение главнокомандующего ВСЮР к населению Украины. Главными идеологами этого исторического документа стали политик, депутат дореволюционной Государственной думы, урожденный киевлянин Василий Шульгин и философ, профессор, тоже депутат Госдумы первого созыва Павел Новгородцев — уроженец того самого Бахмута, за который сейчас идут ожесточенные бои между российской и украинской армиями. Да и сам Деникин знал феномен украинского национализма не понаслышке. Он родился и вырос в Польше, которая входила в состав Российской империи, окончил Киевское пехотное юнкерское училище, служил в Киевском военном округе. В столице Украины на Большой Житомирской улице и сейчас стоит памятником архитектуры и истории пятиэтажный дом № 40 постройки 1912 года, в котором генерал жил накануне Первой мировой войны.

Просто поменяйте в этом тексте немцев на американцев, 1914 год на 2022-й, и готова картина сегодняшнего дня.

Одновременно документ призывал отличать от «изменнического движения, направленного к разделу России… деятельность, внушенную любовью к родному краю, к его особенностям, к его местной старине и его местному народному языку». В основу устроения областей Юга России планировалось положить начало самоуправления и децентрализации при непременном уважении к жизненным особенностям местного быта, разрешить использование «малорусского народного языка» в местных учреждениях, земских, присутственных местах, школах, суде и печати.

Обращение главнокомандующего к населению Малороссии Деникин подписал в Таганроге 12 августа 1919 года, а 30-го числа в Киев вошли добровольческие части под командованием генерала Николая Бредова. 1 сентября по городу расклеили приказ, который гласил: «Отныне и навсегда Киев возвращается в состав единой и неделимой России».





В декабре того же 1919 года белогвардейцы оставили Киев под ударами Красной армии. В мае 1920-го на несколько дней город заняли поляки, однако уже в следующем месяце их выбила Первая конная армия Буденного. По итогам Гражданской войны Киев вошел в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Позднее украинский национализм активно использовали в стремлении ослабить Россию те же немцы в годы Великой Отечественной войны и американцы после распада СССР.

Господи, спаси Россию

В марте 1920 года Вооруженные силы Юга России под ударами красных были вынуждены эвакуироваться из Новороссийска в Крым. «На маленьком Крымском полуострове сосредоточилось все, что осталось от Вооруженных сил Юга», — вспоминал потом Деникин в своих «Очерках Русской смуты» — одной из главных книг об истории Гражданской войны.

16 марта Деникин разместил свою ставку «в тихой Феодосии, вдали от кипящего страстями Севастополя», в здании гостиницы «Астория» на набережной. Популярность главнокомандующего, допустившего в боях ряд серьезных стратегических ошибок, в войсках стремительно падала. 3 апреля в Севастополе прошел Военный совет ВСЮР, на котором приняли решение о целесообразности передачи командования генералу Врангелю. 4 апреля Деникин отдал свой последний приказ: «1. Генерал-лейтенант барон Врангель назначается главнокомандующим Вооруженными силами Юга России. 2. Всем, шедшим честно со мною в тяжкой борьбе, — низкий поклон. Господи, дай победу армии и спаси Россию».

Вечером того же дня Деникин оставил Крым на борту английского миноносца. «Когда мы вышли в море, была уже ночь, — вспоминал генерал. — Только яркие огни, усеявшие густо тьму, обозначали еще берег покидаемой русской земли. Тускнеют и гаснут. Россия, Родина моя…»

Десятилетия спустя, в 2006 году, в Феодосии на стене гостиницы «Астория» установили памятную доску, посвященную последним дням пребывания Деникина в России. А в 2021 году в Севастополе открыли памятник «Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну» по обе стороны того страшного братоубийственного конфликта. «Мы единый народ, и Россия у нас одна», — гласит надпись на монументе.

Шашка генерала

Увидеть родину еще раз Деникину не довелось. В эмиграции он жил в Великобритании, Бельгии, Венгрии, Франции и Америке. «В годы Второй мировой войны решительно отказался поддержать Гитлера, называя сотрудничавших с фашистами русских эмигрантов мракобесами и пораженцами. Позиция Деникина была выражена в следующей формуле: «Нельзя, — говорят одни, — защищать Россию, подрывая её силы свержением власти… Нельзя, — говорят другие, — свергнуть советскую власть без участия внешних сил, хотя бы и преследующих захватные цели… Словом, или большевистская петля, или чужеземное иго. Я же не приемлю ни петли, ни ига. Верую и исповедую: свержение советской власти и защита России», — рассказал «Парламентской газете» историк Михаил Кизилов.

Деникин умер 7 августа 1947 года в Анн-Арборе в США и был похоронен на кладбище в Детройте. В 1952 году его останки перенесли на православное казачье Свято-Владимирское кладбище в Кесвилле, штат Нью-Джерси. В 2005 году по поручению президента Владимира Путина и с согласия дочери Деникина Марины Деникиной-Грей прах бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Юга России был перезахоронен в Донском монастыре в Москве.

В «Очерках Русской смуты» Деникин писал: «Никогда никакая Россия — реакционная или демократическая, республиканская или авторитарная — не допустит отторжения Украины. Нелепый, безосновательный и обостряемый извне спор между Русью Московской и Русью Киевской есть наш внутренний спор, никого более не касающийся, который будет разрешен нами самими».

Разрешаем прямо сейчас. Почти в буквальном смысле — деникинской шашкой, которую в 2005 году подарила Владимиру Путину дочь генерала Марина Деникина-Грей.