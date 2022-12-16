. Cотрудницу кол-центра уволили из-за одной оплошности

Cотрудница кол-центра не отключила микрофон и случайно нагрубила клиенту

Пользовательница с ником richhdee, бывшая сотрудницей кол-центра, поделилась в TikTok видео, в котором рассказала, как лишилась работы из-за одной оплошности. По ее словам, она не отключила микрофон и случайно нагрубила клиенту. На ролик обратило внимание издание Daily Dot.

На видео пользовательница сидит за своим столом на работе в колл-центре с включенной гарнитурой и объясняет клиенту по телефону цель внесения страхового депозита.

Указав, что у него плохая история платежей, автор ролика решила, что отключила микрофон и сказала: « Какого черта ты не понимаешь, *****?» Однако оказалось, что микрофон в это время продолжал работать. По словам сотрудницы, после этого инцидента ее уволили. «Я не скучаю по этой гадкой работе в колл-центре», — призналась она.

Ранее другой пользователь TikTok, который также работал в кол-центре, раскрыл причину, по которой он остался без работы, и рассмешил многих пользователей сети. Он рассказал, что был уволен из-за того, что оригинально ответил нагрубившему ему клиенту.