. Дочка Кристины Орбакайте становится похожей на Аллу Пугачеву
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Дочка Кристины Орбакайте становится похожей на Аллу Пугачеву

Дочка Кристины Орбакайте становится похожей на Аллу Пугачеву
В сети обсуждают внешность дочери певицы Кристина Орбакайте. Артистка закончила свои туры в России и вернулась домой. Пожалуй, Кристина Орбакайте в семье Аллы Пугачевой обладает самым рассудительным характером. После громких заявлений матери и отчима Максима Галкина* она молча закончила все свои туры по России и уж только потом навестила своих друзей из числа «новых диссидентов» в Израиле, выставив обсуждаемое фото. А после улетела домой в Америку, гражданкой которой она является уже много лет. Впрочем, она и сейчас не комментирует обстановку вокруг, а просто постит в Сеть домашние кадры. В личном блоге она показала подросшую дочь Клаву, которую многие подписчики сравнили с бабушкой Аллой Пугачевой. «Как на Пугачеву похожа стала!», «Стиль, как у Аллы Пугачевой», «Бабушкина девочка», — отметились пользователи Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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