. Джефф Безос и Билл Гейтс инвестировали в компанию, чипирующую людей
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Джефф Безос и Билл Гейтс инвестировали в компанию, чипирующую людей

Джефф Безос и Билл Гейтс инвестировали в компанию, чипирующую людей

Американские миллиардеры Джефф Безос и Билл Гейтс инвестировали в компанию-конкурента Neuralink Илона Маска — стартап Synchron, разрабатывающий интерфейсы "мозг-компьютер", пишет Bloomberg. Компания уже тестирует устройство, призванное помочь парализованным.

Общий объем вложений в компанию составил $145 млн. Это меньше, чем у главных конкурентов — Neuralink Илона Маска и Science Corp. Макса Ходака. Большую часть средств инвестировала компания ARCH Venture Partners. Еще часть — компания Bezos Expeditions основателя Amazon Джефа Безоса. В список инвесторов входят венчурная компания Gates Frontier соучредителя Microsoft Билла Гейтса, Khosla Ventures и другие компании.


Synchron производит интерфейсы BCI, позволяющие имплантировать в человеческий мозг компьютер. Предполагается, что разработка должна помочь в лечении мозговых травм. Устройство Switch должно помочь парализованным людям, например больным боковым амиотрофическим склерозом. Они смогут общаться, управляя компьютерными курсорами. В испытаниях участвуют три пациента, двум из них уже имплантировали устройство. Медики будут наблюдать за ними в течение года.

Еще одной целью стартапа называют запуск испытания минздрава Соединенных Штатов для получения Switch права на участие в программе Medicare и страховой программе. От этого разрешения зависит будущий доход компании.

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По материалам: uposters.ru

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