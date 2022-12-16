. наливной пол для автосервиса,устройство эпоксидных наливных полов
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Какой должен быть пол для автосервиса

Самым уязвимым местом на автосервисах и автомобильных мойках являются полы. Это совершенно логично, так как они постоянно подвергаются вибрационным и ударным нагрузками, трению автомобильных шин и песка, воздействию нефтепродуктов, смазочных материалов, химрастворителей и т.д. Поэтому, чтобы избежать постоянных трат на ремонт и реставрацию напольных покрытий, следует изначально правильно подойти к выбору поверхности пола.

Из всех видов промышленных полов, самый оптимальный – это наливной пол для автосервиса. Все его эксплуатационные характеристики идеально подходят для предоставления данного вида услуг. Сразу хотелось бы отметить, что финишное покрытие наливного пола, должно быть не менее 2мм. В противном случае вам не удастся избежать повреждений от шипов, а падение тяжелых инструментов или волочение инвентаря по полу, могут оставить глубокие царапины вплоть до бетонного слоя.

Наливной пол для автосервиса рекомендуется выбирать эпоксидный. Он обладает всеми требуемыми характеристиками: усиленной прочность, химстойкостью, влагоустойчивостью, ремонтоспособностью, огнеупорностью и т.д. При этом устройство эпоксидных наливных полов требует соблюдения технологий и квалифицированного подхода. Лучше всего для укладки пола на автосервисе привлекать опытных специалистов. Они обладают достаточными навыками и имеют в своем арсенале все необходимое оборудование.

Устройство эпоксидных наливных полов

Процесс укладки эпоксидных наливных полов происходит в несколько этапов.

  1. Подготовка основания. Основание должно быть идеально ровное, очищенное от любого мусора и жирных пятен, без сколов и трещин. Если на основание есть трещины, то их необходимо аккуратно зашпаклевать, иначе качество пола может пострадать.
  2. Грунтовка. Чтобы эпоксидная смола хорошо «легла» стоит хорошо пропитать поверхность грунтовкой. Лучше всего нанести грунтовку несколько раз.
  3. Укладка основного слоя. При залитие эпоксидного пола используются полимерные растворы. Предварительно выясняем уровень отклонения поверхности и рассчитываем толщину слоя. Он может быть от 2 до 10 мм. Спустя 10 минут следует нанести второй слой, именно от него зависит красота и прочность наливного пола.

Декоративное покрытие. Спустя 5-7 дней на поверхность наносится еще один слой. Это может быт эпоксидная краска, которая улучшит и упрочнит напольное покрытие. Декоративное покрытие можно периодически обновлять.


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