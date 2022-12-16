Какой должен быть пол для автосервиса
Самым уязвимым местом на автосервисах и автомобильных мойках являются полы. Это совершенно логично, так как они постоянно подвергаются вибрационным и ударным нагрузками, трению автомобильных шин и песка, воздействию нефтепродуктов, смазочных материалов, химрастворителей и т.д. Поэтому, чтобы избежать постоянных трат на ремонт и реставрацию напольных покрытий, следует изначально правильно подойти к выбору поверхности пола.
Из всех видов промышленных полов, самый оптимальный – это наливной пол для автосервиса. Все его эксплуатационные характеристики идеально подходят для предоставления данного вида услуг. Сразу хотелось бы отметить, что финишное покрытие наливного пола, должно быть не менее 2мм. В противном случае вам не удастся избежать повреждений от шипов, а падение тяжелых инструментов или волочение инвентаря по полу, могут оставить глубокие царапины вплоть до бетонного слоя.
Наливной пол для автосервиса рекомендуется выбирать эпоксидный. Он обладает всеми требуемыми характеристиками: усиленной прочность, химстойкостью, влагоустойчивостью, ремонтоспособностью, огнеупорностью и т.д. При этом устройство эпоксидных наливных полов требует соблюдения технологий и квалифицированного подхода. Лучше всего для укладки пола на автосервисе привлекать опытных специалистов. Они обладают достаточными навыками и имеют в своем арсенале все необходимое оборудование.
Устройство эпоксидных наливных полов
Процесс укладки эпоксидных наливных полов происходит в несколько этапов.
- Подготовка основания. Основание должно быть идеально ровное, очищенное от любого мусора и жирных пятен, без сколов и трещин. Если на основание есть трещины, то их необходимо аккуратно зашпаклевать, иначе качество пола может пострадать.
- Грунтовка. Чтобы эпоксидная смола хорошо «легла» стоит хорошо пропитать поверхность грунтовкой. Лучше всего нанести грунтовку несколько раз.
- Укладка основного слоя. При залитие эпоксидного пола используются полимерные растворы. Предварительно выясняем уровень отклонения поверхности и рассчитываем толщину слоя. Он может быть от 2 до 10 мм. Спустя 10 минут следует нанести второй слой, именно от него зависит красота и прочность наливного пола.
Декоративное покрытие. Спустя 5-7 дней на поверхность наносится еще один слой. Это может быт эпоксидная краска, которая улучшит и упрочнит напольное покрытие. Декоративное покрытие можно периодически обновлять.