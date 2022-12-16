. Лариса Андерсен рассказала, что ждет львов в будущем 2023 году

Астролог Лариса Андерсен дала прогноз для львов. 💰 Львов ждёт достаточно благоприятный и насыщенный событиями год, который может круто поменять жизнь представителей этого огненного знака. После всех пройдённых трудностей вы выходите на новую стартовую прямую, а ваши профессиональные дела наконец-то пойдут в гору. До мая посвятите время образованию, изучению языков, установлению контактов с иностранцами или изучению возможностей за рубежом. В середине мая Юпитер переходит в сектор вашей карьеры, что принесёт вам новые возможности, увеличение дохода, долгожданную должность и различные другие перспективы в этой сфере. Уже к концу года вы сможете не просто радоваться своим успехам, но и перейти на другой социальный уровень. Не упустите шанс воспользоваться такими возможностями! Запомните, что вам следует быть внимательным, сосредоточенным и ответственным, чтобы избежать ошибок и не привлечь к себе неприятности на новой работе. Параллельно с профессиональными, ваши финансовые дела также пойдут успешнее и уж точно будут лучше, чем в предыдущий год. Финансовый аспект будет наиболее благоприятным в период с мая по сентябрь. В целом год будет богатым на события, возможны крутые перемены, вам важно быть внимательным к себе и своим решениям. 💞 В личной жизни время будет неспокойным. Вас затронет непростой, но неизбежный период необходимых обновлений, который приведёт вас к пересмотру отношений с партнёром и, как следствие, к переменам. В некоторых случаях это может быть переход на новый уровень, в других – расставание. Возможно появление новой любви, что неизбежно скажется на существующих отношениях. Особенно «острым» временем будет весна и осень, в частности ноябрь. В 2023 году вы будете находиться под пристальным вниманием общества, помните об этом, проявляйте благоразумие. 😷 В новом году энергии года к вам благосклонны, вы почувствуете прилив сил, бодрость, желание стать красивее, заняться спортом и своим здоровьем. Дерзайте! Особенно ярко это почувствуется весной. А вот в январе и в ноябре будьте внимательнее к своему здоровью.