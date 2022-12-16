. Молодая жена Петросяна показала фото в нижнем белье

Татьяна Брохунова является женой известного комика Петросяна и последнее у нее получается создать ажиотаж в сети буквально на ровном месте.





Совсем недавно она опубликовала фотографии отдыха с мужем на Мальдивах. После этого решила публично поругаться с Собчак, что тоже вызвало бурное обсуждение в сети.

Всего этого ей показалось мало и она решила выложить фото в штанах и лифчике. Сама Татьяна пишет, что раньше никогда такого не делала, а тут решила сфоткаться и выложить в сеть. На самом деле она говорит, что примеряла свитер и ей захотелось сделать красивую фотографию.

Одни поклонники считают, что это небольшой перебор и такие фото женатой женщине не стоит выкладывать.в сеть. Другие в свою очередь настаивают, что ничего такого тут нет. Татьяна просто еще не отошла от отдыха на Мальдивах, где фото в купальнике это норма.

Само фото вот, взято с соцсетей:



