. Молодая жена Петросяна показала фото в нижнем белье
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Молодая жена Петросяна показала фото в нижнем белье

Молодая жена Петросяна показала фото в нижнем белье

Татьяна Брохунова является женой известного комика Петросяна и последнее у нее получается создать ажиотаж в сети буквально на ровном месте.


Совсем недавно она опубликовала фотографии отдыха с мужем на Мальдивах. После этого решила публично поругаться с Собчак, что тоже вызвало бурное обсуждение в сети.

Всего этого ей показалось мало и она решила выложить фото в штанах и лифчике. Сама Татьяна пишет, что раньше никогда такого не делала, а тут решила сфоткаться и выложить в сеть. На самом деле она говорит, что примеряла свитер и ей захотелось сделать красивую фотографию.

Одни поклонники считают, что это небольшой перебор и такие фото женатой женщине не стоит выкладывать.в сеть. Другие в свою очередь настаивают, что ничего такого тут нет. Татьяна просто еще не отошла от отдыха на Мальдивах, где фото в купальнике это норма.

Само фото вот, взято с соцсетей:


# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Тигран Салибеков полностью свободен, ведь у него больше нечего отнимать
Тигран Салибеков полностью свободен, ведь у него больше нечего
Молодая жена Петросяна показала фото в нижнем белье
Молодая жена Петросяна показала фото в нижнем белье
В России предложили разрешить использование пиратских программ
В России предложили разрешить использование пиратских программ
Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят компенсации
Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят
Лариса Андерсен рассказала, что ждет львов в будущем 2023 году
Лариса Андерсен рассказала, что ждет львов в будущем 2023 году
Владимир Путин вынес вердикт льготной ипотеке
Владимир Путин вынес вердикт льготной ипотеке
Пьяной сестре Эвелины Бледанс пробили голову
Пьяной сестре Эвелины Бледанс пробили голову
Cотрудницу кол-центра уволили из-за одной оплошности
Cотрудницу кол-центра уволили из-за одной оплошности
«Все везде и сразу» получил 14 номинаций на Critics Choice Awards
«Все везде и сразу» получил 14 номинаций на Critics Choice Awards
Xbox Series X заметно отстала от Playstation 5 в ТОПе самых желанных подарков в США
Xbox Series X заметно отстала от Playstation 5 в ТОПе самых желанных
Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что Артур Бабич сделал ей предложение
Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что
От каких продуктов необходимо отказаться и почему их нельзя есть в новогоднюю ночь
От каких продуктов необходимо отказаться и почему их нельзя есть в

Топ на сегодня

Виктория Боня засветила свои прелести в прозрачном платье
Виктория Боня засветила свои прелести в прозрачном платье
МЧС после нескольких крупных пожаров готовит проведение внеплановых проверок ТЦ
МЧС после нескольких крупных пожаров готовит проведение внеплановых
Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал об аборте на позднем сроке
Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал об аборте на позднем сроке
Звезда «Уэнсдэй» развелась с мужем
Звезда «Уэнсдэй» развелась с мужем
Институт моды и дизайна: в чем его особенности и преимущества
Институт моды и дизайна: в чем его особенности и преимущества

Еще по теме

Татьяна Брухунова показала женственную фигуру на фото в купальнике
Татьяна Брухунова, позируя на шезлонге, показала фигуру без прикрас
Татьяна Брухунова похвасталась ботинками Петросяна с принтом пчелки
Татьяна Брухунова показала, как подросший сын тянется к книгам