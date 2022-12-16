. На Ксению Собчак набросился Шахназаров

Шахназаров прокомментировал новый скандал с ведущей и журналисткой Ксенией Собчак. В соцсетях активно обсуждают историю о том, что на Ксению Собчак подали в суд из-за трех миллионов рублей, которые она не заплатила за установку каминов. Журналист Шахназаров прокомментировал ситуацию. Известная журналистка Ксения Собчак получила иск о взыскании долга в размере трех миллионов рублей — она не заплатила рабочим, которые устанавливали камины в ее новом особняке. По плану они должны были появиться на веранде, в спальне и в гостиной. Звезда экрана внесла предоплату, но оставшуюся часть суммы не отдала. Сама Ксения уже прокомментировала, что не знает ни о каком иске. Другой информации от нее не последовало. Зато публицист Михаил Шахназаров решил не упускать возможность снова уколоть Собчак, как он делает это последнее время в эфирах. Он считает, что «кидать» строителей на три миллиона — это не уровень Ксении.«Ну вот не поверю ни в раз, чтобы Ксения Собчак швырнула кого-то на три миллиона? Нет! На пятнаху — поверю, на тридцатник — поверю, на трешку нет. В том, что швырнула — верю безоговорочно, ведь она на протяжении долгих лет доказывает всем и вся, что является журналистом. Хотя при этом ни писать, ни говорить без режиссерского «уха» так и не научилась», сказал Шахназаров. По его данным, все, что делает Ксения Собчак в эфире — не ее заслуга, а работа профессиональных редакторов, которые находятся за кадром. Журналистка просто озвучивает то, что ей наговаривают в наушник, а сама при этом не способна рассуждать в эфире. В пример он привел знаменитую историю с ее социальными сетями. Журналистка, похваляющаяся дипломом МГИМО, сделала три ошибки в названии Тель-Авив. К слову, Ксения сейчас находится в Москве. Она вернулась на родину после скандала с делом о вымогательстве, в которое угодили ее сотрудники. Коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский сейчас находятся в СИЗО.