. От каких продуктов необходимо отказаться и почему их нельзя есть в новогоднюю ночь

Чтобы не притянуть в свою жизнь трудности и проблемы, необходимо знать, какие продукты нельзя есть в новогоднюю ночь. Их еще называют несчастливыми продуктами.

Какие продукты нельзя есть в новогоднюю ночь

Арахис

Есть арахис в новогоднюю ночь неприемлемо, ведь он больше подходит для спортивных мероприятий, нежели для торжественного вечера. В новогоднюю ночь лучше выбрать другую закуску, подойдут любые орехи, но только не арахис.

Курица





Это блюдо является удачным выбором для ужина и обеда, однако в новогоднюю ночь от курицы стоит отказаться. Помимо курицы, на праздничном столе не должно быть ничего из того, что имеет крылья, иначе удачи в новом году не видать, поэтому отказываться придется еще и от индейки.

Хлеб с отверстиями

Раньше все люди считали, что если в нарезном хлебе они найдут отверстия, то это к смерти, поскольку они символизировали гроб. Хоть это суеверие осталось в далеком прошлом, но дурное предзнаменование у многих сохранилось по сей день. Лучше всего выбирать хлеб без больших пор, так удастся избежать любых недоразумений.

Лобстеры





В новогоднюю ночь многие захотят побаловать себя вкусными и изысканными блюдами. Но несмотря на это, не стоит останавливать свой выбор на лобстере. Поскольку эти создания плавают назад, это может притянуть много неудач в новом году.

Чтобы избежать всех проблем, лучше не ставить на новогодний стол все вышеуказанные продукты.

Есть еще суеверие, которое говорит о том, что не следует доедать все крошки. Именно поэтому на тарелке в новогоднюю ночь необходимо оставлять небольшое количество еды, тогда следующий год подарит изобилие.

Какие блюда не следует есть в новогоднюю ночь

Селедка под шубой

Этот салат для многих стал традиционным. Невзирая на то, что в его составе имеются только овощи и рыба, заправляют его майонезом. От такого салата в новогоднюю ночь следует отказаться, чтобы не перегружать свой желудок.

Оливье





Это первый салат, который многие готовят не только на Новый год, но и на любой другой праздник. В нем содержится много ингредиентов, которые не несут пользу организму, а именно: майонез, соленые огурцы и колбаса. Но эти продукты можно заменить: вместо колбасы положить мясо, вместо соленого огурца — свежий, а майонез можно сделать самостоятельно, либо же добавить сметану.

Тарталетки

Хоть тарталетки обладают маленьким размером, они являются слишком калорийными. В их составе может быть много ингредиентов, но из-за того, что они маленькие, съесть их можно очень много. В качестве альтернативы могут послужить канапе. Сделать их можно из овощей и сыра.

Торты и пирожные





Мало кто может ограничиться одним кусочком пирожного, а особенно в новогоднюю ночь, когда все люди только и делают, что много едят. Вместо торта и пирожных на стол лучше всего поставить фрукты.

Соленья

Не следует в праздничную ночь есть много солений, потому что они могут стать основной причиной появления отеков на утро. Лучше всего предпочтение отдать свежим овощам, либо сделать из них салат, заправив оливковым маслом.