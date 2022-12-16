. Пентагон ответил на предупреждения России о передаче ЗРК Patriot Украине

Пресс-секретарь Пентагона Райдер о передаче Украине ЗРК Patriot: США не воюют с Россией

США не воюют с Россией и не планируют вступать в такой конфликт. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя предупреждения Москвы о возможной передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Трансляция велась на YouTube-канале американского военного ведомства.

«Мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — ответил Райдер на соответствующий вопрос, подчеркнув, что Вашингтон «не позволит комментариям России диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине».

Представитель Пентагона отказался комментировать саму возможность передачи Украине комплексов Patriot, указав, что пока на этот счет нечего анонсировать.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на этой неделе власти США могут объявить о передаче Киеву систем Patriot. Отмечалось, что это решение должен утвердить министр обороны страны Ллойд Остин, после чего документ должен подписать президент Джо Байден. Однако Белый дом не подтверждает сообщения о готовности поставить Patriot Украине в рамках следующего пакета военной помощи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что поставки Киеву американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot повысят риск прямого втягивания армии США в украинский конфликт.

