. Переезд станет проще с помощью услуг мувинговой компании «Деликатный переезд»

Готовитесь к новому этапу в жизни и смене крыши над головой? Неважно, находится ли ваше новое место жительства на другом конце города или в паре кварталов от прежнего жилья, профессиональная транспортная компания «Деликатный переезд» поможет совершить транспортировку имущества заказчика быстро и качественно. Специалисты позаботятся о ваших вещах на каждом этапе процесса. Подробнее обо всех услугах компании можно узнать на ее официальном сайте https://www.pereezd.ru/.

Виды движущегося оборудования

Переезд не стоит риска получения травм и повреждения вашего ценного оборудования или мебели. Выгоднее воспользоваться услугами профессиональной мувинговой компании. У таких фирм обычно есть целый комплекс оборудования, которое не только облегчает перемещение, но и повышает сохранность товаров и помогает в их сортировке. Это, например, грузовой лестничный подъемник, который с помощью сотрудников позволяет легко и безопасно поднимать тяжелые элементы квартирного оборудования даже с самых высоких этажей дома. У сотрудников должна быть собственная пузырчатая пленка, упаковочные ленты, а еще фломастеры, которые нужны для нанесения надписей на транспортируемую тару, пакеты и картонные коробки. Они фиксируются при подъеме в транспортное средство, а еще в самой машине благодаря прочным транспортировочным ремням с натяжителями. Этими приспособлениями можно крепить грузы с массой рядов от 0,7 т до даже 10 т.

Переезд с профессионалами – дело выгодное

С чего начать подготовку, если решили воспользоваться помощью профессиональной транспортной компании «Деликатный переезд»? Первый этап – это установка удобных для клиента дат, а еще места, в которое он переезжает. Затем с помощью сотрудников производится полная инвентаризация, чтобы быть на сто процентов уверенным, что при переезде ничего не потеряется. После оформления этого документа сотрудники прибывают в оговоренный день, упаковывают и собирают всю мебель, электронику, книги и многое другое, оборачивают пузырчатой пленкой, полиэтиленовыми пакетами и укладывают в картонные коробки, которые затем транспортируются в транспортное средство доставки. Последний этап – доставка товара на новое место жительства и выгрузка в указанном месте.

Контактные данные для связи со специалистами компанией «Деликатный переезд»: г. Москва, ул. Орджоникидзе д. 11, стр. 1а, телефон +7 (495) 921-30-18.