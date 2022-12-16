. Пьяной сестре Эвелины Бледанс пробили голову
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Пьяной сестре Эвелины Бледанс пробили голову

Пьяной сестре Эвелины Бледанс пробили голову
Сестра актрисы и ведущей Эвелины Бледанс только недавно вышла из тюрьмы. Эвелина Бледанс много лет не общалась с младшей сестрой Дианой. Женщина объявила о звездном родстве в ток-шоу, а также поделилась перипетиями своей непростой судьбы. Оказалось, за ее плечами судимости, серьезный диагноз и зависимость. 53-летняя Эвелина Бледанс рассказала, куда пропала ее скандальная родственница. «Позавчера мне написала родная сестра Майечка, с которой я с детства, что Диану опять привезли с пробитой головой, бухую, обдолбанную…» — делилась актриса. Звезда призналась, что больше не хочет обсуждать семейные проблемы и помогать Диане. Ведь женщина не раз подставляла артистку, несмотря на ее доброту.
«В какой-то момент решила, что я мать Тереза. Вытащила ее, привезла… И будучи у меня дома, она скрыла, что находится под следствием… Почему я из прессы должна узнать, что мою сестру посадили за наркотики?! Я не хочу, чтобы на меня такая тень падала. Не хочу! Я не общалась с ней 40 лет и еще не буду. Пусть она занимается своими делами. У нее своя жизнь, у меня своя. Она не простая, не сахар. Мне нужно очень много сделать в жизни, чтобы я и младший сын, чувствовали себя хорошо. Я помогла Диане. Послала лекарства за миллион рублей, но почему-то опять плохая», — негодовала Эвелина в YouTube-шоу «Поясни за». Напомним, что Диана — младшая сестра Бледанс по отцу. О существовании еще одной родственницы артистки общественность узнала почти семь лет назад. Женщина явилась в ток-шоу канала НТВ и призналась, что ей поставили серьезный диагноз — гепатит, вызвавший цирроз печени. Диана еще не раз снималась в телепрограммах, делясь подробностями личной жизни. Так, она рассказала, что имеет за плечами тюремный срок. Женщину обвинили в контрабанде наркотиков. Два года назад Бледанс-младшая вновь попалась с запрещенными веществами. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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