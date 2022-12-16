. Показали новый трейлер Persona 3 Portable и Persona 4 Golden для Game Pass
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Показали новый трейлер Persona 3 Portable и Persona 4 Golden для Game Pass

Показали новый трейлер Persona 3 Portable и Persona 4 Golden для Game Pass


19 января игры Persona 3 Portable и Persona 4 Golden станут доступны на Xbox One и Xbox Series X | S, плюс окажутся в подписке Game Pass. На днях авторы проектов поделились деталями, которые будут отличать обновленные версии Persona 3 и Persona 4 от оригинальных. Напомним, что оригинальные на Xbox никогда не выходили.

К скорому релизу Persona 3 Portable и Persona 4 Golden на приставках Xbox компания Atlus представила новый трейлер — его можно посмотреть ниже.


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Напомним, этой осенью в Game Pass добавили Persona 5, сразу после релиза на Xbox.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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