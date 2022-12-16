. Резка двухслойных пластиков на лазерных станках
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Резка двухслойных пластиков на лазерных станках

Двухслойный пластик представляет собой искусственно созданный материал, состоящий из двух слоев: наружного и внутреннего. Наружный слой — это специальная защитная пленка толщиной 0,08 мм, изготовленная из полимеров или металлизированная. Отличается различным уровнем блеска, цветовым исполнением и фактурой (глянцевая или матовая). Внутренний слой представляет собой упругий, ударопрочный материал, выполненный в монохромном цвете (черный или белый).

Благодаря такой структуре двухслойный пластик нашел свое применение в изготовлении:

  • Информационных табличек и вывесок.
  • Различной нумерации (например, номера комнат в гостиницах).
  • Визитных карточек, бейджей.
  • Сувенирной продукции (значки, медали).

Изготовление вышеуказанной продукции отлично выполняется на лазерных станках, обладающих функцией гравировки и резки. Так, с помощью гравировки, на заготовке из двухслойного пластика снимается верхний слой в виде различных символов, образуя тем самым на поверхности изделия эффект объемной печати. С помощью резки — осуществляется контурный вырез полученного изделия.

Резка двухслойных пластиков на лазерных станках https://mclaser.ru/shop/lazernoe-oborudovanie/lazernyie-stanki позволяет изготавливать крупногабаритные изделия на широкоформатных агрегатах, экономить материал за счет высокой точности позиционирования луча оборудования, а также получать готовую продукцию, которая не требует дополнительной обработки.

Лазерные станки для гравировки и резки от «MCLaser»

Компания-производитель «MCLaser» осуществляет изготовление и продажу высокоточного и надежного лазерного оборудования. В зависимости от объема вашего производства, размеров изготавливаемых изделий, компания предлагает лазерные станки следующих типов:

  • Компактные лазерные станки с малым рабочим полем (от 300х200 мм до 900х600 мм), мощностью от 40 до 90 Вт.
  • Среднеразмерные станки с рабочим полем от 1000х800 мм до 1300х1000 мм, мощностью от 80 до 90 Вт.
  • Широкоформатные с рабочим полем до 1500х3000 мм для работы с крупногабаритными изделиями.

Станки обладают высокой скоростью гравировки, которая составляет от 400 до 800 мм/сек, при этом точность позиционирования луча составляет 10 микрон, а срок службы излучателя достигает до 12000 часов.

На всё оборудование предоставляется гарантия, а также оперативное сервисное обслуживание, настройка и обучение. Дополнительную информацию о лазерных станках и услугах «MCLaser» вы найдете на сайте компании. Получить ответы на ваши вопросы вы можете по телефону или через онлайн-чат на нашем сайте.


# Строительство

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