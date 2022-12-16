. Рождественский штоллен: пошаговый рецепт новогодней выпечки
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Рождественский штоллен: пошаговый рецепт новогодней выпечки

Рождественский штоллен: пошаговый рецепт новогодней выпечки

Многие хозяйки уже продумывают праздничное меню на Новый год. Помимо традиционных салатов и мясных блюд важно не забыть и о десерте. Так, заменить привычные торты можно традиционной немецкой рождественской выпечкой — штоллен. Данное угощение покорило многих своим необычным вкусом. Чтобы праздничный кекс хорошенько пропитался, его оставляют настаиваться на несколько недель и только потом подают к столу. Что касается формы штоллена, то его делают овальным неспроста, он символизирует появление на свет младенца Иисуса Христа.

Пошаговый рецепт Рождественского штоллена

Для приготовления теста понадобятся следующие ингредиенты:

  • 450 грамм муки;
  • 5 шт. яиц;
  • 7 грамм сухих дрожжей;
  • 120 грамм сливочного масла;
  • 150 грамм молока;
  • 1 ч.л. сахара и 3 ст.л. коричневого сахара;
  • 1 ч.л. соли;
  • 0,5 цедры лимона;
  • 0,5 ч.л. ванилина.

Также отдельно необходимо приготовить начинку для рождественского штоллена, для этого понадобится:


  • 2 стакана орехов (любых);
  • 1 ст.л. муки;
  • 3 ст.л. изюма;
  • 3 ст.л. цукатов;
  • 100 грамм ликера или рома.

Для покрытия выпечки:

  • 100 грамм сахарной пудры;
  • 100 грамм сливочного масла;
  • 0,5 ч.л. ванилина.

Как приготовить

Шаг №1 — берем миску и добавляем туда цукаты, орехи и сухофрукты. Все это заливаем ликером или ромом и оставляем настаиваться на 6-8 часов. Затем все это процеживаем через сито и после того как сухофрукты высохнут, обваливаем все это в муке.

Шаг №2 — приступаем к приготовлению теста для немецкого десерта. Берем глубокую миску и наливаем туда молоко и белый сахар, добавляем 4 ложки муки и дрожжи. Все перемешиваем до однородной массы. Получившуюся опару оставляем на 20 минут в теплом месте.


Шаг №3 — берем сливочное масло и растапливаем его, потом смешиваем с натертой цедрой лимона и ванилью.

Шаг №4 — часть оставшейся муки высыпаем в готовую опару, добавляем туда коричневый сахар и соль. После этого добавляем маслянистую смесь и вмешиваем туда яйца. Тесто должно быть густым и не прилипать к рукам.

Шаг №5 — в получившееся тесто необходимо добавить смесь с орехами сухофруктами. Затем еще раз хорошенько замешиваем тесто. Важно, чтобы по всему тесту была равномерно распределена начинка.

Шаг №6 — оставляем получившееся тесто в глубокой миске на 2 часа.

Шаг №7 — берем противень, застилаем его пергаментом и выкладываем тесто рождественской выпечки. Важно сформировать из будущего штоллена овал. Все это ставим в теплое место на 1 час.


Шаг №8 — разогреваем духовку до 180 градусов и на 1 час ставим нашу выпечку. Спустя 40 минут необходимо верхнюю часть штоллена накрыть фольгой, в противном случае она может подгореть.

Шаг №9 — приступаем к приготовлению покрытия кекса. Для этого надо растопить сливочное масло, добавить туда ванилин и сахарную пудру.

Шаг №10 — достаем из духовки штоллен и не дожидаясь пока он остынет смазываем его растопленным маслом и сверху посыпаем сахарной пудрой. Спустя несколько минут повторяем эти действия.

Шаг №11 — согласно классическому рецепту, выпечку надо завернуть в бумагу и оставить в темном и сухом месте на 2-3 недели, но если есть желание попробовать десерт, то можно и сразу.

Приятного аппетита!

# Общество
По материалам: rsute

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