. Шаман рассказал о своей проблеме

Певец SHAMAN признался, что у него есть проблема. Артист рассказал, почему у его поклонников нет шансов встретить его в одном из столичных баров. Как выяснилось, артист принципиально избегает походов на шумные вечеринки. Всему виной профдеформация, развившаяся у звезды за время карьеры. SHAMAN предпочитает отдыхать дома с женой или в одиночестве и тишине. От посещения ночных клубов или модных тусовок он воздерживается. Дело в том, что в окружении людей и музыки ему сложно расслабиться. Певец чувствует себя как на работе. Ему кажется, что ему вот-вот придется выйти на сцену или что кто-то из посетителей его узнает.«Почему я не хожу и никогда не ходил на всякие увеселительные мероприятия? Да потому что я там работаю. У меня профдеформация. Я не могу отдыхать там, где я работаю. А я во всех этих местах просто бывал, знаю. И поэтому, когда ты туда приходишь, тебе все напоминает о работе»,— цитирует певца «Пятый канал». Ранее в этом же интервью SHAMAN впервые рассказал публике о жизни своей восьмилетней дочки от прошлого брака. Как выяснилось, Варвара живет с мамой Мариной Рощупкиной в Тульской области. Девочка пошла в отца и тоже увлекается музыкой. Недавно знаменитый папа подарил дочке цифровое фортепиано для того, чтобы она развивала свой талант.