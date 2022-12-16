. Шаман рассказал о своей проблеме
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шаман рассказал о своей проблеме

Шаман рассказал о своей проблеме
Певец SHAMAN признался, что у него есть проблема. Артист рассказал, почему у его поклонников нет шансов встретить его в одном из столичных баров. Как выяснилось, артист принципиально избегает походов на шумные вечеринки. Всему виной профдеформация, развившаяся у звезды за время карьеры. SHAMAN предпочитает отдыхать дома с женой или в одиночестве и тишине. От посещения ночных клубов или модных тусовок он воздерживается. Дело в том, что в окружении людей и музыки ему сложно расслабиться. Певец чувствует себя как на работе. Ему кажется, что ему вот-вот придется выйти на сцену или что кто-то из посетителей его узнает.
«Почему я не хожу и никогда не ходил на всякие увеселительные мероприятия? Да потому что я там работаю. У меня профдеформация. Я не могу отдыхать там, где я работаю. А я во всех этих местах просто бывал, знаю. И поэтому, когда ты туда приходишь, тебе все напоминает о работе»,— цитирует певца «Пятый канал». Ранее в этом же интервью SHAMAN впервые рассказал публике о жизни своей восьмилетней дочки от прошлого брака. Как выяснилось, Варвара живет с мамой Мариной Рощупкиной в Тульской области. Девочка пошла в отца и тоже увлекается музыкой. Недавно знаменитый папа подарил дочке цифровое фортепиано для того, чтобы она развивала свой талант.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Подборка картинок. Вечерний выпуск - 16.12.2022 (30 фото)
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 16.12.2022 (30 фото)
Шаман рассказал о своей проблеме
Шаман рассказал о своей проблеме
На Ксению Собчак набросился Шахназаров
На Ксению Собчак набросился Шахназаров
Алла Довлатова решилась на очередную пластику
Алла Довлатова решилась на очередную пластику
У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она впала в депрессию
У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она
Сыгравший дантиста актер объяснил свое отсутствие в продолжении «Папиных дочек»
Сыгравший дантиста актер объяснил свое отсутствие в продолжении
Стал известен отправитель посылки со взрывчаткой главе «Русского дома» в ЦАР
Стал известен отправитель посылки со взрывчаткой главе «Русского
Аутсорсинг: бухгалтерские услуги
Аутсорсинг: бухгалтерские услуги
Резка двухслойных пластиков на лазерных станках
Резка двухслойных пластиков на лазерных станках
Переезд станет проще с помощью услуг мувинговой компании «Деликатный переезд»
Переезд станет проще с помощью услуг мувинговой компании «Деликатный
Собчак назвала единственное условие эмиграции из России
Собчак назвала единственное условие эмиграции из России
Показали новый трейлер Persona 3 Portable и Persona 4 Golden для Game Pass
Показали новый трейлер Persona 3 Portable и Persona 4 Golden для Game

Топ на сегодня

Институт моды и дизайна: в чем его особенности и преимущества
Институт моды и дизайна: в чем его особенности и преимущества
Особенности китайских автомобилей FAW
Особенности китайских автомобилей FAW
Оформляем кредит онлайн за 10 минут с помощью сервиса микрозаймов в Казахстане
Оформляем кредит онлайн за 10 минут с помощью сервиса микрозаймов в
Когда проводится калибровка шумомеров
Когда проводится калибровка шумомеров
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Еще по теме

Шаман рассказал, как едва не умер
Шаман даже мечтать не мог о такой популярности
Шаман сделал из гимна России хит
Шаман сделал признание в свой день рождения