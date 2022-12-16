. «Сколько денег заложено в бюджет на поддержку мобилизованных и их семей?»
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«Сколько денег заложено в бюджет на поддержку мобилизованных и их семей?»

«Сколько денег заложено в бюджет на поддержку мобилизованных и их семей?»
Видеоинтервью 20 декабря с председателем Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым

20 декабря в 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с председателем Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Дмитриевичем Артамоновым «Сколько денег заложено в бюджет на поддержку мобилизованных и их семей?».

Пятого декабря Президент России подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

В ходе беседы речь пойдет о том:

- Будет ли продолжена работа Совета Федерации над бюджетом 2023-2025 годов и какие нерешенные вопросы еще остались?

- С какими результатами завершается исполнение региональных бюджетов в этом году?

- Какие основные факторы и принятые меры позволили региональным бюджетам преодолеть трудности?

- Какие задачи стоят перед финансовым сектором нашей экономики в условиях санкционного давления Запада?

- В чем суть принятых решений по поддержке мобилизованных и их семей?

- С 1 января 2023 года отменяется институт консолидированных групп налогоплательщиков. В связи с этим многие субъекты РФ стали бить тревогу, что это приведет к сокращению поступления налога на прибыль в региональные бюджеты. Какие пути решения этой проблемы?

Для СМИ!

Трансляцию смотрите на сайте «Парламентской газеты» или в группе издания в соцсети «ВКонтакте».

Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу: press-center@pnp.ru

При использовании информации с мероприятий пресс-центра активная ссылка на www.pnp.ru обязательна, благодарим за понимание!

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По материалам: pnp.ru

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