. Свиной грипп атакует россиян

Как уберечься от вирусной заразы. На днях глава страны Владимир Путин провел совещание с министрами по поводу роста заболеваемости гриппом. По словам президента, количество инфицированных пациентов с каждой неделей увеличивается на 35 процентов. Вирус уже выявлен в 82 регионах России. Более 50 процентов жителей России вакцинировались от гриппа. Эта мера должна снизить заболеваемость. Прививку сделал и сам Владимир Владимирович. «Помните, я несколько дней назад спрашивал, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: «Да, надо сделать». Вот докладываю: вчера сделал», — отметил президент, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой во время совещания. Также Путин подчеркнул, что есть необходимость и дальше проводить вакцинацию. «Мы абсолютно не освободились от этого вируса, как ни одна страна на планете», — резюмировала Попова. Сейчас, по словам медиков, бушует так называемый свиной грипп (А(H1N1), который часто чреват серьезными осложнениями. Пандемия вируса была в 2009–2010 годах. Основные симптомы болезни:высокая температура 39-40 градусов;разбитое состояние;ломота в мышцах и суставах;понижение аппетита.В случае интоксикации организма в основном наблюдаются следующие признаки:сильные головные боли;чувствительность глаз;першение в горле;насморк;тошнота;рвота;диарея.Свиной грипп может перерасти в пневмонию, также недуг негативно влияет на сердце. При обнаружении у себя вышеперечисленных симптомов не стоит игнорировать лечение, которое должен назначать только врач! Недуг заразен, но его можно избежать, применяя всем известные меры — вести здоровый образ жизни, не посещать места большого скопления людей, носить маску, следить за личной гигиеной, пользоваться антисептиками. «Если вы пришли из места, где были люди, много людей или даже не очень много, нужно промыть и лицо, нужно помыть руки, промыть носовые ходы просто чистой водой. И это снижает риск, это в определенной мере защищает от заболевания. Сегодня все меры, которые требуются, принимаются в полном объеме в зависимости от субъекта. Все меры профилактики такие же, которые мы так хорошо выучили за предыдущие три года», — делилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эффективной в этом случает является вакцинация — по словам специалистов, после прививки от свиного гриппа этим вирусом нельзя заразиться.