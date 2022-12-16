. Сыгравший дантиста актер объяснил свое отсутствие в продолжении «Папиных дочек»
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Сыгравший дантиста актер объяснил свое отсутствие в продолжении «Папиных дочек»

Сыгравший дантиста актер объяснил свое отсутствие в продолжении «Папиных дочек»Самойленко заявил, что продюсеры решили не задействовать его в продолжении «Папиных дочек»СюжетСпециальная военная операция на Украине

Актер Александр Самойленко, известный по роли дантиста Андрея Антонова в сериале «Папины дочки», рассказал, почему он не будет участвовать в продолжении шоу. Его слова передает Starhit.

Артист признался, что продюсеры сериала не связались с ним после того, как предложили вернуться в проект. «Да, меня не будет. Предложение поступало, но как-то... Сказали, свяжутся, когда появится сценарий, но сценарий до меня так и не дошел. Видимо, решили не задействовать меня», — прокомментировал Самойленко причину своего отсутствия в новом сезоне.

Актер также отметил, что не обижается на режиссера Александра Жигалкина. Однако он добавил, что ему было неприятно из-за сложившейся ситуации.

Ранее стало известно о съемках продолжения сериала «Папины дочки», выходившего на телеканале СТС с 2007 по 2013 год. К своим ролям вернутся Андрей Леонов, известный по роли отца пятерых детей Сергея Васнецова, актрисы Анастасия Сиваева, исполнившая роль дочери Даши, Мирослава Карпович, сыгравшая в проекте еще одну дочь Машу, и Елизавета Арзамасова, исполнившая роль Галины Сергеевны. В продолжении «Папиных дочек» также снимутся Ольга Волкова, Нина Персиянинова и другие.

По информации Mash, в сериале не будет участвовать российская актриса Екатерина Старшова, известная по роли младшей дочери в семье Васнецовых Пуговки. По словам ее матери, артистка находится за границей и не собирается возвращаться в Россию.

В продолжении ситкома также не появится Дарья Мельникова, сыгравшая роль Жени Васнецовой. Актриса не получила предложения о съемке из-за высказываний по поводу специальной военной операции на Украине.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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