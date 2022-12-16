. The Callisto Protocol на Xbox получает обновление с различными улучшениями





Разработчики The Callisto Protocol довольно быстро выпускают обновления для своей игры. В конце прошлой недели они выпустили апдейт, который «ремонтирует» трассировку лучей на приставках Xbox Series X | S. Сегодня же они выпустили еще одно обновление с различными улучшениями.

Авторы The Callisto Protocol подробно не описали, какие улучшения вносит обновление игры. По их словам, игрокам после апдейта следует искать: «улучшения боя, исправления производительности и стабильности, оптимизацию локализации и общие улучшения». Некоторые игроки уже обратили внимание, что в The Callisto Protocol теперь можно пропустить анимацию смерти главного героя, которая, несмотря на разнообразие, многие успела надоесть за время с момента релиза хоррора.

Напомним, что игра The Callisto Protocol после релиза получила средние оценки от критиков. Тем не менее, многие игроки положительно отзываются о хорроре.

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