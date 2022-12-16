. Тигран Салибеков полностью свободен, ведь у него больше нечего отнимать

Кажется, разборки Тиграна Салибекова и Юлии Колисниченко наконец-то подошли к концу, ведь женщина лишила бывшего мужа буквально всего. Мужчина считает себя свободным, ведь больше у него нечего отнять. Теперь его бывшая супруга распоряжается всеми квартирами, а из его жилища забрала мебель, двери, да даже занавески, оставив лишь грязь.После ухода с Дом-2 Тигран сперва несколько дней просто гулял, после чего заболел и слёг из-за температуры. Он спал на матрасе, который Колисниченко не стала забирать, и рассматривал голые стены. После этого он приступил к уборке и рассказал, что отнимать больше нечего. Теперь Салибеков считает себя полностью свободным. Он думает, что бывшая жена больше не имеет над ним власти.Видимо, Тигран не до конца понимает, что теперь он вынужден выплачивать алименты на детей. Если будет уклоняться от своих обязанностей, то Юля сможет отнять у него и автомобиль. И даже на его свободу в таком случае она сможет посягнуть, банально отправив за решётку.