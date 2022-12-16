. У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она впала в депрессию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она впала в депрессию

У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она впала в депрессию

У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она впала в депрессию
Наталья Безверхова только-только покинула проект и ещё даже не успела обосноваться на новом месте, как не дочь, на которую она оставила внука Роберта, впала в депрессию. Совсем недавно Наталья Безверхова оставила телешоу Дом-2 и своего внука на Клавдию Безверхову и её нового избранника Евгения Прохоренко. Однако счастье не продлилось долго и Клава неожиданно впала в депрессию.

Однако проблемы появились не из-за того, что их неожиданно оставила Наталья. Основная причина расстройства — пропажа голоса, ведь в ближайшее время Клава собиралась записать новую песню, которую женщина также написала сама. А ведь с очередным своим шедевром Безверхова рассчитывает выступить на новогоднем вечере Дом-2, который состоится совсем скоро.

А может быть состояние девушки усугубил конфликт между её избранником в лице Евгения Прохоренко и Иваном Барзиковым. В конце концов, именно Женя не смог отстоять свою честь и достоинство, что могло негативно отразиться на Клаве. А может, она дополнительно переживает из-за мнения людей, которые поголовно считают, что её отношения с одним из братьев близнецов не более чем фикция?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Подборка картинок. Вечерний выпуск - 16.12.2022 (30 фото)
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 16.12.2022 (30 фото)
Шаман рассказал о своей проблеме
Шаман рассказал о своей проблеме
На Ксению Собчак набросился Шахназаров
На Ксению Собчак набросился Шахназаров
Алла Довлатова решилась на очередную пластику
Алла Довлатова решилась на очередную пластику
У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она впала в депрессию
У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она
Сыгравший дантиста актер объяснил свое отсутствие в продолжении «Папиных дочек»
Сыгравший дантиста актер объяснил свое отсутствие в продолжении
Стал известен отправитель посылки со взрывчаткой главе «Русского дома» в ЦАР
Стал известен отправитель посылки со взрывчаткой главе «Русского
Аутсорсинг: бухгалтерские услуги
Аутсорсинг: бухгалтерские услуги
Резка двухслойных пластиков на лазерных станках
Резка двухслойных пластиков на лазерных станках
Переезд станет проще с помощью услуг мувинговой компании «Деликатный переезд»
Переезд станет проще с помощью услуг мувинговой компании «Деликатный
Собчак назвала единственное условие эмиграции из России
Собчак назвала единственное условие эмиграции из России
Показали новый трейлер Persona 3 Portable и Persona 4 Golden для Game Pass
Показали новый трейлер Persona 3 Portable и Persona 4 Golden для Game

Топ на сегодня

Институт моды и дизайна: в чем его особенности и преимущества
Институт моды и дизайна: в чем его особенности и преимущества
Особенности китайских автомобилей FAW
Особенности китайских автомобилей FAW
Оформляем кредит онлайн за 10 минут с помощью сервиса микрозаймов в Казахстане
Оформляем кредит онлайн за 10 минут с помощью сервиса микрозаймов в
Когда проводится калибровка шумомеров
Когда проводится калибровка шумомеров
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Еще по теме

Евгений Прохоренко должен помочь Клавдии Безверховой воспитывать сына на Дом-2
Безверхова-старшая одобряет желание Клавы родить дочь от Жени Прохоренко
Безверхова не может уйти с Дом-2 из-за мамы и сына
Клава Безверхова стыдится мать Наталью