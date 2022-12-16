. У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она впала в депрессию

Совсем недавно Наталья Безверхова оставила телешоу Дом-2 и своего внука на Клавдию Безверхову и её нового избранника Евгения Прохоренко. Однако счастье не продлилось долго и Клава неожиданно впала в депрессию.Однако проблемы появились не из-за того, что их неожиданно оставила Наталья. Основная причина расстройства — пропажа голоса, ведь в ближайшее время Клава собиралась записать новую песню, которую женщина также написала сама. А ведь с очередным своим шедевром Безверхова рассчитывает выступить на новогоднем вечере Дом-2, который состоится совсем скоро.А может быть состояние девушки усугубил конфликт между её избранником в лице Евгения Прохоренко и Иваном Барзиковым. В конце концов, именно Женя не смог отстоять свою честь и достоинство, что могло негативно отразиться на Клаве. А может, она дополнительно переживает из-за мнения людей, которые поголовно считают, что её отношения с одним из братьев близнецов не более чем фикция?