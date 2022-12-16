. Украшаем елку правильно: что нельзя вешать на праздничное дерево на Новый год 2023
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Украшаем елку правильно: что нельзя вешать на праздничное дерево на Новый год 2023

Украшаем елку правильно: что нельзя вешать на праздничное дерево на Новый год 2023

Россияне ведут активную подготовку к новогодним праздникам и уже подбирают зеленую красавицу, которая будет украшать дом. Вместе с этим многие выбирают новые игрушки. При их выборе важно руководствоваться предпочтениями символа 2023 года Черного Водяного Кролика, ведь от этого зависит, насколько счастливым будет грядущий год.

Что нельзя вешать на елку на Новый год 2023

Игрушки красного и оранжевого цветов

Символ 2023 года — это достаточно спокойное и терпеливое животное. К тому же не стоит забывать, что он имеет отношение к водной стихии, следовательно, не дружит с огнем. Именно поэтому следует избегать елочных игрушек красного и оранжевого цветов. Вместо этого лучше выбрать холодные оттенки, а также белый и синий цвета.

Игрушки с изображением животных


Не стоит украшать праздничное новогоднее дерево игрушками, выполненными в виде обитателей леса, особенно, если это враги кролика — волки и лисы. Нежелательно украшать елку игрушками фантастических животных, например, драконом.

Неисправные старые гирлянды

Если вы все еще не смогли найти время, чтобы выбросить гирлянду, которая светится наполовину или вовсе не светится, то сейчас настала пора. Не стоит украшать елку ею, так как может произойти замыкание. Лучше в качестве украшения использовать новые гирлянды, тем более что сейчас можно отыскать много интересных вариантов.

Поцарапанные и поломанные игрушки

От старых елочных игрушек также лучше избавиться, ведь вряд ли поцарапанная шишка или Дед Мороз будут красиво смотреться на елке. Именно поэтому самое время заменить старые игрушки новыми, к тому же можно выбрать в качестве декора символ грядущего года Кролика. Не стоит забывать, что старые и сломанные игрушки накапливают в себе отрицательную энергетику, а вам это не надо.

Стеклянные игрушки


Хрупким стеклянным игрушкам не место в доме, где есть маленькие дети и домашние животные. Поэтому в этом году новогоднее дерево можно не украшать таким декором. Вместо этого можно выбрать другие невесомые игрушки, которые будут сочетаться с символом 2023 года.

Елочные игрушки из пластика

Кролик любит природу, поэтому пластиковые елочные украшения будут неуместны на елке. Вместо этого лучше сделать игрушки из бумаги или дерева. Также не стоит выбирать яркие и кричащие цвета, так как Кролику это может не понравиться. В магазине тоже можно найти интересные украшения, выполненные не из пластика.

# Общество
По материалам: rsute

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