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В России предложили разрешить использование пиратских программ

В России предложили разрешить использование пиратских программ«Известия»: в России предложили разрешить бизнесу использование пиратских программ

Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с предложением разрешить бизнесу в России использовать программное обеспечение без лицензии. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что у 70 процентов российских компаний возникли сложности из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода с рынка части поставщиков импортного ПО.

По словам юристов, сейчас за программное пиратство предусмотрены крупные штрафы или до шести лет тюрьмы, поэтому было бы логичнее ослабить регулирование. Не стоит полностью легализовать использование нелицензионного софта, нужно определить время для перехода на новый, полагают специалисты.

В Йельской школе менеджмента сообщили, что в этом году российский рынок покинули 64 компании-разработчика. В частности, Adobe, Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, Coursera. Кроме того, приостановили деятельность около 118 таких организаций, еще 26 сократили операционную деятельность, продолжили работу всего 19.

Ранее стало известно, что неизвестные злоумышленники использовали драйверы для рассылки вирусов. Специалисты выяснили, что хакеры использовали подписанные Microsoft драйверы, чтобы через них загружать вредоносное ПО на компьютеры пользователей.

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По материалам: lenta.ru

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