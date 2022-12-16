. В российском регионе опрокинулась автоцистерна с аммиаком
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В российском регионе опрокинулась автоцистерна с аммиаком

Автоцистерна с аммиаком опрокинулась после ДТП в Калужской области, произошла утечкаСюжетДТП в Москве:

В Калужской области произошла утечка аммиака произошла после ДТП на трассе М-3 «Украина». Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

По информации агентства, в районе 281-го км трассы М-3 «Украина» произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. В результате опрокинулась цистерна с аммиаком, а также произошла утечка паров. В экстренных службах российского региона службах сообщили об одном погибшем.

15 декабря на юге Москвы BMW наехала на остановку, в результате ДТП погиб один человек. По данным СМИ, иномарка сбила двух людей на остановке и протаранила другой автомобиль.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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