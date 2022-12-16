. Вика Цыганова набросилась на Шамана

Певица Вика Цыганова раскритиковала молодого певца. Артистке не нравится выбранное Ярославом Дроновым имя. Певица Вика Цыганова распекла Ярослава Дронова, наиболее известного как певец SHAMAN, за выбранный псевдоним. Об этом она рассказала в интервью Алене Жигаловой. Накануне в Кремлевском дворце в гримерке артистка отчитала исполнителя. «Ярослав! Почему ты, православный человек, взял себе такой псевдоним? Ты же все-таки крещеный человек, у тебя такое имя Ярослав, фамилия у тебя — Дронов», — рассказала Цыганова.В ответ Ярослав ей признался, мол, что нравится ему такое. «Ну он молодой еще, просто еще молодой. Пусть поиграется в это», — резюмировала историю Цыганова. Сам Дронов стал SHAMAN по инициативе своих поклонников. Когда он задумался, какой ему взять псевдоним, многие люди предложили назваться Шаманом — дескать, его музыка действует на них мистически.