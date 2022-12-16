. Владимир Путин вынес вердикт льготной ипотеке

Президент РФ Владимир Путин принял серьезное решение. Программа льготной ипотеки, в рамках которой любой житель страны может приобрести жилье в новостройке по сниженной ставке, софинансиуремой государством, будет продлена до середины следующего года. Правда, процент по кредиту будет не 7% процентов, как сейчас, а 8%. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%», — заявил глава государства. Его процитировало РИА «Новости» Президент подчеркнул, что постепенно этот механизм приобретения жилья планируется сворачивать. Возможно, это последнее продление срока действия программы, запущенной в 2020 году. Путин отметил, что будет расширяться доступ к семейной ипотеке. Ставка по ней составляет 6%. Но сейчас инструмент доступен для семей, в которых дети родились после 1 января 2018 года. В следующем году в программуе смогут участвовать родители с двумя детьми, если оба не достигли 18 лет.Сейчас льготная ипотека ограничена лимитом в 12 млн рублей, — на такую сумму могут рассчитывать граждане, которые покупают квартиры в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В остальных регионах — это 6 млн рублей. В течение года ставка по программе неоднократно менялась. Она достигала 12%, и затем постепенно снижалась до изначальных 7%. Согласно условиям программы, для приобретения жилья нужно внести первоначальный взнос в 15%. Это требования ЦБ РФ ужесточил осенью текущего года для снижения рисков в банковском секторе. Во второй половине года на рынке жилья появился новый тренд, когда застройщики сами начали субсидировать процентную ставку. В итоге кредиты предлагались по 0,1% годовых. Но у таких вариантов, как оказалось, есть множество подводных камней.