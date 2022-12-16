. Xbox Series X заметно отстала от Playstation 5 в ТОПе самых желанных подарков в США





Игровые приставки ежегодно являются одними из самых желанных подарков в рождественский сезон на территории США. Аналитики из Rakuten решили посмотреть, используя данные из Google Trends, какие подарки больше всего хотят получить американцы в 2022 году, и снова в ТОПе оказались консоли. Однако, Xbox Series X расположилась только на пятом месте.

Лидером в ТОПе самых желанных подарков 2022 года в США на Рождество стала приставка Playstation 5, а за ней расположилась консоль Nintendo Switch. Xbox Series X только на пятой позиции, а Xbox Series S в список желанных подарков не попала.

Так выглядит ТОП-10, который был опубликован аналитиками из Rakuten:

PlayStation 5Nintendo SwitchApple iPadApple AirPodsXbox Series XDyson AirwrapApple MacbookApple WatchOculus HeadsetSamsung Galaxy Watch

А ниже можно посмотреть, какие подарки наиболее желанные в разных штатах США:



