Xbox Series X заметно отстала от Playstation 5 в ТОПе самых желанных подарков в США
Игровые приставки ежегодно являются одними из самых желанных подарков в рождественский сезон на территории США. Аналитики из Rakuten решили посмотреть, используя данные из Google Trends, какие подарки больше всего хотят получить американцы в 2022 году, и снова в ТОПе оказались консоли. Однако, Xbox Series X расположилась только на пятом месте.
Лидером в ТОПе самых желанных подарков 2022 года в США на Рождество стала приставка Playstation 5, а за ней расположилась консоль Nintendo Switch. Xbox Series X только на пятой позиции, а Xbox Series S в список желанных подарков не попала.
Так выглядит ТОП-10, который был опубликован аналитиками из Rakuten:
PlayStation 5
Nintendo Switch
Apple iPad
Apple AirPods
Xbox Series X
Dyson Airwrap
Apple Macbook
Apple Watch
Oculus Headset
Samsung Galaxy Watch
А ниже можно посмотреть, какие подарки наиболее желанные в разных штатах США: