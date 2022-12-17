10 знаменитых советских плакатов о воспитании детей
Воспитание детей - очень важная вещь.
Ведь с возрастом ребенок превращается во взрослого человека, который будет принимать весьма ответственные решения.
Как их будут принимать те, за кого с детства думают мамы и няни?
И что будет делать современный ребенок, если эти самые мамы и няни не приготовят ему обед или не постирают запачканные штаны?
Многие современные дети от этого бесконечно далеки, ведь гораздо интереснее часами сидеть в Сети или играть в компьютерные игры.
Советское детство было совсем другим
1. Существует такой штамп как "счастливое советское детство".
2. Вполне возможно, что счастливым оно было не у всех.
3. Ведь были и репрессии, и длинные очереди, и многое-многое другое.
4. Но в одном советским детям точно повезло больше, чем современным...
5. У них не было подмены ценностей.
6. И в ответственности и самостоятельности им было точно не отказать.
7. Они умели мыть посуду, вышивать крестиком, готовить и не боялись ходить в походы.
8. Так что вспомнить ту пору в каком-то смысле даже приятно
9. А вы как считаете?
10. Советское детство было счастливым или нет?
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