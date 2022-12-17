. 10 знаменитых советских плакатов о воспитании детей

Воспитание детей - очень важная вещь.

Ведь с возрастом ребенок превращается во взрослого человека, который будет принимать весьма ответственные решения.

Как их будут принимать те, за кого с детства думают мамы и няни?

И что будет делать современный ребенок, если эти самые мамы и няни не приготовят ему обед или не постирают запачканные штаны?

Многие современные дети от этого бесконечно далеки, ведь гораздо интереснее часами сидеть в Сети или играть в компьютерные игры.

Советское детство было совсем другим

1. Существует такой штамп как "счастливое советское детство".

2. Вполне возможно, что счастливым оно было не у всех.

3. Ведь были и репрессии, и длинные очереди, и многое-многое другое.

4. Но в одном советским детям точно повезло больше, чем современным...

5. У них не было подмены ценностей.

6. И в ответственности и самостоятельности им было точно не отказать.

7. Они умели мыть посуду, вышивать крестиком, готовить и не боялись ходить в походы.

8. Так что вспомнить ту пору в каком-то смысле даже приятно

9. А вы как считаете?

10. Советское детство было счастливым или нет?

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