. 17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
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17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»

17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»

17 декабря года в преддверии Нового года и Рождества в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра». Ярмарка пройдет в здании управления ВСЖД по адресу: Карла Маркса, 7. Начало мероприятия — в 10:00.

На мероприятии будут продавать поделки воспитанников иркутских организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, в рамках мероприятия будущие и действующие приемные родители смогут получить консультации по вопросам усыновления, шефства. Пройдут также творческие номера и бесплатные мастер-классы.

Иркутян приглашают на мероприятие представители межрайонного управления регионального министерства социального развития, опеки и попечительства и ВСЖД: «Ярмарка Добра» — это уникальная возможность зарядиться новогодним настроением, окунуться в атмосферу чудес и волшебства, познакомиться с ребятишками, находящимися под опекой государства, приобрести подарки, сделанные с любовью, познакомиться с созданной в городе системой обучения и поддержки замещающих родителей.

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По материалам: irk

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