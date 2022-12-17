20 примеров праздничного маникюра, когда новогоднее настроение доходит даже до кончиков ногтей
В декабре всё намекает на приближающиеся Новый год и Рождество. Кто-то начинает готовиться заранее, кто-то побежит по магазинам за подарками в самый последний момент. Люди выбирают наряды, а на ногтях прекрасных дам появляются снежинки, блёстки и прочие приметы наступающих праздничных дней. Мы собрали для вас примеры новогоднего и рождественского маникюра.
Новый год во всём мире
Настоящая роскошь
Пряничный человечек
Возможно, кто-то из вас найдёт в этой подборке идеи для своего маникюра, а может быть, эта подборка поможет почувствовать дух и настроение приближающихся праздников.
Неоновое Рождество
Блёстки, искры, серпантин
Звёздочки
Новогодняя ёлка
В стиле рождественского свитера
Рождественские конфеты
Маникюр-гирлянда
Словно осколки ёлочного шара
Праздничное угощение
Ещё одни ногти-леденцы
Олень и снежинки
Когда ещё позволить себе столько яркости?
Просто и элегантно
Пока одни любят простоту, для других чем страннее — тем лучше. Об этому у нас есть подборка.
Рождественский орнамент
А если нет настроения, всегда можно стать Гринчем
Снежинки и праздничные цвета
Новогодние огни
Что ни говори, одной из самых важных составляющих маникюра является взаимопонимание между клиентом и мастером. Здесь мы показываем случаи, когда оно было достигнуто на все сто.