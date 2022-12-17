. 20 примеров праздничного маникюра, когда новогоднее настроение доходит даже до кончиков ногтей
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20 примеров праздничного маникюра, когда новогоднее настроение доходит даже до кончиков ногтей

20 примеров праздничного маникюра, когда новогоднее настроение доходит даже до кончиков ногтей

В декабре всё намекает на приближающиеся Новый год и Рождество. Кто-то начинает готовиться заранее, кто-то побежит по магазинам за подарками в самый последний момент. Люди выбирают наряды, а на ногтях прекрасных дам появляются снежинки, блёстки и прочие приметы наступающих праздничных дней. Мы собрали для вас примеры новогоднего и рождественского маникюра.

Новый год во всём мире

Настоящая роскошь

Пряничный человечек

Возможно, кто-то из вас найдёт в этой подборке идеи для своего маникюра, а может быть, эта подборка поможет почувствовать дух и настроение приближающихся праздников.

Неоновое Рождество

Блёстки, искры, серпантин

Звёздочки

Новогодняя ёлка

В стиле рождественского свитера

Рождественские конфеты

Маникюр-гирлянда

Словно осколки ёлочного шара

Праздничное угощение

Ещё одни ногти-леденцы

Олень и снежинки

Когда ещё позволить себе столько яркости?

Просто и элегантно

Пока одни любят простоту, для других чем страннее — тем лучше. Об этому у нас есть подборка.

Рождественский орнамент

А если нет настроения, всегда можно стать Гринчем

Снежинки и праздничные цвета

Новогодние огни

Что ни говори, одной из самых важных составляющих маникюра является взаимопонимание между клиентом и мастером. Здесь мы показываем случаи, когда оно было достигнуто на все сто.

# Интересное
По материалам: twizz

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