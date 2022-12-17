. Альбина Джанабаева рассказала о жутких порядках в «ВИА Гре»

Певица Альбина Джанабаева в одном из интервью рассказала о порядках в популярной группе. Различные слухи о легендарной «ВИА Гре» ходят и по сей день. В популярном коллективе не обходилось без интриг, все-таки участницы находились бок о бок чуть ли не 24 на 7. Об этом рассказала Альбина Джанабаева. Когда из «ВИА Гры» уволили Светлану Лободу, на ее место пришла Альбина. К слову, артистку звали в проект за несколько месяцев до этого, но она отказалась, так как только родила сына Константина. Недавно в очередном интервью 42-летняя супруга Валерия Меладзе поделилась, что начало работы в группе было не совсем благоприятным. «Какие-то проверочки были, я это чувствовала. Но и настал момент, когда я уже была основной солисткой, которая дольше всех держалась», — вспомнила звезда в шоу Толстая LIVE.«Естественно, я посвящала девушек в некие порядки группы. Например, твердила, что нельзя опаздывать. Если у нас выезд в 8 утра, это значит, не в 8.03, а в 8:00 мы уже отъезжаем. Дисциплина у нас была как ни в одном мужском коллективе, и это хорошо», — отметила она. Джанабаева проработала в коллективе около 9 лет, параллельно продвигала сольную карьеру. Никакие склоки не помешали ей это сделать, и, похоже, все из-за сильного характера. Ведущая шоу и по совместительству психолог раскрыла глубины души исполнительницы. «Ты огромная, ты можешь все смести на своем пути, если тебя разозлить. Для этого и существует море, чтобы смывать все, что не надо. Ножницы в какой-то момент отрезают ненужных друзей, закончившуюся работу: «Не понравилось что-то, не буду дальше этого делать», — поведала Наталья Толстая. «Это меня очень сильно характеризует, правда», — подтвердила Альбина.