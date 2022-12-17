. Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом

Виктория Боня хочет помочь модели Алене Шишковой. Изменившуюся внешность Алены Шишковой, которая сейчас принимает участие в одном из телепроектов и регулярно появляется на экранах, не обсудил только ленивый. Вот и Виктория Боня не смогла остаться в стороне. Модель хочет помочь коллеге исправить ошибку косметологов. Боня не в первый раз критикует внешность Алены Шишковой, пару лет назад между дамами уже был нешуточный скандал. Сейчас же лицо модели и правда сильно изменилось, поклонники искренне переживают за бывшую возлюбленную Тимати. Вот и Виктория уверяет, что хочет помочь коллеге. «Помнится, два года назад я подняла тему того, как опасно увлекаться уколами (а именно филлерами) которые превращают молоденькое и красивое личико в тяжелое и одутловатое лицо! Алена тогда обиделась на меня и даже написала гневный пост, но прошло время и об этом уже пишут паблики. Я сказала это не для того, чтобы обидеть, а наоборот, чтобы девочки задумались какие могут быть последствия. Алена, напиши мне и скажу тебе где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили!» — обратилась к заклятой подруге Боня.В подтверждение этих слов Вика прикрепила снимки модели из разряда «в своем блоге и в чужом». Кадры с Шишковой, которая сейчас принимает участие в шоу «Наследники и самозванцы» облетели все паблики. Кто-то считает, что Алену просто недолюбливают операторы программы, поэтому снимают в неудачных ракурсах, другие уверены, что она, действительно, переборщила с процедурами. «Смотрите на фото, какие стали тяжелые щеки у Шишковой, какой надутый подбородок и тяжелая верхняя губа. Девочки, будьте внимательны и осторожны с уколами гиалуроновой кислотой, она со временем утяжеляет лицо и старит вас преждевременно!» — предостерегает Виктория. И следом тут же постит кадры себя любимой с красной дорожки Каннского кинофестиваля. Боня призналась, что и сама была в похожей ситуации, но вовремя остановилась, поняв, чем это чревато. «Девочки, красота — это всегда чувство меры! Да, можно ухаживать и делать себя совершеннее, но совершенство не должно превращаться в безобразие, когда все лица становятся похожи, и уже не остается индивидуальности. Но самое ужасное, что красивые девушки превращаются в «тяжелых раздутых женщин», — резюмирует Вика.