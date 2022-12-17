. Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
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Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом

Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Виктория Боня хочет помочь модели Алене Шишковой. Изменившуюся внешность Алены Шишковой, которая сейчас принимает участие в одном из телепроектов и регулярно появляется на экранах, не обсудил только ленивый. Вот и Виктория Боня не смогла остаться в стороне. Модель хочет помочь коллеге исправить ошибку косметологов. Боня не в первый раз критикует внешность Алены Шишковой, пару лет назад между дамами уже был нешуточный скандал. Сейчас же лицо модели и правда сильно изменилось, поклонники искренне переживают за бывшую возлюбленную Тимати. Вот и Виктория уверяет, что хочет помочь коллеге. «Помнится, два года назад я подняла тему того, как опасно увлекаться уколами (а именно филлерами) которые превращают молоденькое и красивое личико в тяжелое и одутловатое лицо! Алена тогда обиделась на меня и даже написала гневный пост, но прошло время и об этом уже пишут паблики. Я сказала это не для того, чтобы обидеть, а наоборот, чтобы девочки задумались какие могут быть последствия. Алена, напиши мне и скажу тебе где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили!» — обратилась к заклятой подруге Боня.
В подтверждение этих слов Вика прикрепила снимки модели из разряда «в своем блоге и в чужом». Кадры с Шишковой, которая сейчас принимает участие в шоу «Наследники и самозванцы» облетели все паблики. Кто-то считает, что Алену просто недолюбливают операторы программы, поэтому снимают в неудачных ракурсах, другие уверены, что она, действительно, переборщила с процедурами. «Смотрите на фото, какие стали тяжелые щеки у Шишковой, какой надутый подбородок и тяжелая верхняя губа. Девочки, будьте внимательны и осторожны с уколами гиалуроновой кислотой, она со временем утяжеляет лицо и старит вас преждевременно!» — предостерегает Виктория. И следом тут же постит кадры себя любимой с красной дорожки Каннского кинофестиваля. Боня призналась, что и сама была в похожей ситуации, но вовремя остановилась, поняв, чем это чревато. «Девочки, красота — это всегда чувство меры! Да, можно ухаживать и делать себя совершеннее, но совершенство не должно превращаться в безобразие, когда все лица становятся похожи, и уже не остается индивидуальности. Но самое ужасное, что красивые девушки превращаются в «тяжелых раздутых женщин», — резюмирует Вика.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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