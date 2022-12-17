. Алла Пугачева с мужем построили замок на месте помойки

У певицы Аллы Пугачевой почти нет шансов продать замок. Пока Алла Пугачева гуляет с детьми по выставкам в Израиле, хорошея день ото дня, в России все еще под вопросом будущее семейного замка в деревне Грязь. Ходят слухи, что знаменитость хочет его продать за немалую сумму, да только покупатели не находятся. И не найдутся, уверяют бывшие односельчане Примадонны. На их глазах происходило возведение многоэтажного архитектурного монстра в стиле Средневековья. «Скажу вам откровенно, дом этот они ни за что не продадут. Кому нужна такая махина? Помимо шести этажей, еще внизу пару этажей есть. Строили его кое-как. Местных не нанимали, пригласили бригаду парней из Украины и Белоруссии. А вот руководил процессом русский прораб», — раскрыл тайну процесса один из местных жителей. Он пояснил, что работягам платили буквально копейки, наживаясь на их рабском труде, вот они не имели мотивации работать хорошо.И ладно бы только это, но и расположение пафосного строения по соседству с небогатыми домами и бараками тоже не слишком вдохновляет на его приобретение. Тем более, что отсюда даже выбраться к цивилизации непросто. Что ни снег или дождь, так из-за грязи из Грязи не выехать. А тут еще всплыла вообще постыдная подробность, также рассказанная бывшим соседом Аллы Борисовны. Якобы место это супруг певицы выбрал из-за того, что именно на нем когда-то стояла усадьба богатого помещика. Только вот на самом деле все было совсем не так. «Галкину в свое время поездили по ушам, что на этом месте жил какой-то барин. Он и купился на байку. На самом деле, барин жил там, где мой дом стоит. А на месте замка помойка была. Это рассказала женщина, которая работала у того барина. Она умерла в 1987 году», — со знанием дела поведал «МК» тайну замка словоохотливый мужчина.