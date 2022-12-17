Алла Пугачева с мужем построили замок на месте помойки
Сегодня, 21:36
У певицы Аллы Пугачевой почти нет шансов продать замок. Пока Алла Пугачева гуляет с детьми по выставкам в Израиле, хорошея день ото дня, в России все еще под вопросом будущее семейного замка в деревне Грязь. Ходят слухи, что знаменитость хочет его продать за немалую сумму, да только покупатели не находятся. И не найдутся, уверяют бывшие односельчане Примадонны. На их глазах происходило возведение многоэтажного архитектурного монстра в стиле Средневековья. «Скажу вам откровенно, дом этот они ни за что не продадут. Кому нужна такая махина? Помимо шести этажей, еще внизу пару этажей есть. Строили его кое-как. Местных не нанимали, пригласили бригаду парней из Украины и Белоруссии. А вот руководил процессом русский прораб», — раскрыл тайну процесса один из местных жителей. Он пояснил, что работягам платили буквально копейки, наживаясь на их рабском труде, вот они не имели мотивации работать хорошо.
И ладно бы только это, но и расположение пафосного строения по соседству с небогатыми домами и бараками тоже не слишком вдохновляет на его приобретение. Тем более, что отсюда даже выбраться к цивилизации непросто. Что ни снег или дождь, так из-за грязи из Грязи не выехать. А тут еще всплыла вообще постыдная подробность, также рассказанная бывшим соседом Аллы Борисовны. Якобы место это супруг певицы выбрал из-за того, что именно на нем когда-то стояла усадьба богатого помещика. Только вот на самом деле все было совсем не так. «Галкину в свое время поездили по ушам, что на этом месте жил какой-то барин. Он и купился на байку. На самом деле, барин жил там, где мой дом стоит. А на месте замка помойка была. Это рассказала женщина, которая работала у того барина. Она умерла в 1987 году», — со знанием дела поведал «МК» тайну замка словоохотливый мужчина.
По материалам: z-aya