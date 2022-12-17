. Анастасия Волочкова сравнила своего жениха с императором
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Анастасия Волочкова сравнила своего жениха с императором

Анастасия Волочкова сравнила своего жениха с императором
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о новом мужчине. Несколько дней назад Анастасия Волочкова объявила о помолвке. Играть свадьбу балерина не спешит, так как штамп в паспорте для нее не важен. Пока голова артистки забита путешествием, в которое она скоро отправится с женихом. Анастасия Волочкова снова влюблена! В этот раз избранником балерины стал мужчина по имени Дмитрий, который занимается производством десертов. 46-летняя прима впервые рассказала, как познакомилась с новым ухажером. «Началось все с того, что мне помог один человек: привез сладости на один из моих благотворительных спектаклей — подарок для детей-участников. Мы начали с ним общаться. Этого человека зовут Дмитрий, и он сразу произвел на меня впечатление своей добротой и готовностью помочь. Я пригласила его в гости. Вечером открывается дверь, и в дом входит настоящий Дед Мороз! Развязывает мешок с подарками! Знаете, я сначала даже испугалась: что за человек пришел? Оказалось, это Дима решил мне сделать такой сюрприз. На следующем моем спектакле он вышел на сцену и преподнес мне пуанты из сахара. Это было очень приятно и трогательно. Я влюбилась в Деда Мороза! Достаточно было посмотреть в его глаза…» — разоткровенничалась Анастасия. С тех пор Анастасия и Дмитрий не расстаются. По словам артистки, она наконец-то встретила мужчину, о котором давно мечтала.
«Было, что я очень сильно на него обиделась: он не подарил цветы после спектакля. Мой любимый человек — и не принес цветы! Я ему написала: «Не знаю, как ты можешь искупить свою вину, но ты подаришь мне много цветов!» И тогда он привез мне розы — это было не просто много, это было больше, чем Дима пожертвовал на мой спектакль! Целую оранжерею белых роз! И теперь у меня весь дом наполнен их ароматами. Он предусмотрел все — даже привез для них вазы. Я рассматриваю каждую розочку вот уже четыре дня», — поделилась прима. Дмитрий сделал балерине предложение руки и сердца, и она ответила согласием. Правда, о свадьбе парочка пока не думает. «Есть такая поговорка: если хочешь насмешить Бога — расскажи о своих планах. У меня в планах — спектакль 28 декабря. А потом мы улетаем на Мальдивы. Знаете, мой Дмитрий очень похож на Николая Второго, который изображен на фреске в гостиной моего дома, можете сами посмотреть на фото. Удивительное сходство! Наверное, это знак судьбы… Компания Дмитрия занимается десертами без сахара. И эти люди создают мануфактуры для производства таких десертов в разных странах мира. Это очень серьезный бизнес. Его десерты привозят даже в посольства России. Но главное — он очень хороший человек. Я по-настоящему влюблена, и это большое счастье!» — заключила знаменитая блондинка Тeleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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