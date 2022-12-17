. Анастасия Заворотнюк снова госпитализирована в больницу

Больная раком актриса Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением. Россияне, безоговорочно полюбившие Анастасию Заворотнюк после ее звездной роли в сериале «Моя прекрасная няня», считают, что имеют полное право знать о состоянии актрисы, четвертый год борющейся с раком головного мозга. Но родственники актрисы не спешат удовлетворять любопытство аудитории. Ее дочь Анна вообще обижается, когда в соцсети спрашивают о здоровье матери, а не ее собственном. Приходится вести самостоятельные расследования. В результате одного из них выяснилось, что Анастасия с сентября месяца находится не дома в подмосковном Крекшино, а в онкологическом отделении частной медицинской клиники в центре Москвы. Похоже, дела у знаменитости не очень, раз ее перевели под круглосуточное наблюдение врачей.Подтверждением информации можно считать тот факт, что не слишком аккуратный водитель Петр Чернышев регулярно приезжает в этот госпиталь в любое время дня и ночи. Порой по нескольку раз в сутки. И стабильно получает штрафы за неправильную парковку у лечебного заведения. Последний раз автомобиль фигуриста был замечен у ворот клиники 13 декабря, сообщает сайт KP.RU Все то время, как стало известно о диагностировании у «прекрасной няни» глиобластомы головного мозга, она не появляется на людях. Никто не знает, как сейчас выглядит роковая красотка, даже ее близкие друзья. Лишь однажды в Сети мелькнуло фото автомобиля Чернышева с ним же за рулем с камер дорожного наблюдения. А на пассажирском сидении сидела, предположительно, изменившаяся до неузнаваемости звезда кинематографа. Установить ее личность удалось лишь с помощью экспертов-физиогномистов.