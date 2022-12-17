. Андрей Малахов рассказал о проблемах со здоровьем в семье

Ведущий Андрей Малахов сообщил, что его родственник был удачно прооперирован. Весь прошлый год в СМИ без конца обсуждались слухи о том, что Андрей Малахов тяжело болен. Поводом для сплетен стал лишний вес ведущего и проблемы с выпадением волос, из-за которых ему приходилось выходить в эфир в парике. Даже если у фанатов и был повод для волнений, все плохое осталось позади. Недавно Малахов пришел на новогоднюю вечеринку друзей, порадовав всех гостей посвежевшим видом. Теперь уже никому и в голову не придет заподозрить у похудевшего и сияющего ведущего серьезную болезнь.Впрочем, тема проблем со здоровьем пока что не отпускает семью телезвезды. Сегодня Малахов поделился кадрами, снятыми в клинике, где провели операцию кому-то из его близких. Ведущий рассказал, что поводом для обращения к врачам стала глазная патология — катаракта, встречающаяся преимущественно у людей пожилого возраста. Ведущий рассказал, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а также поблагодарил врачей за помощь. «Когда доверяешь профессионалу самых близких! 15 минут и нет катаракты»,— рассказал Малахов. Ранее, напомним, астролог Анна Романова в шоу «ДО ЗВЕЗДЫ» предупредила Малахова о том, что в наступающем году ему нужно внимательно следить за своим самочувствием. Она назвала конкретные периоды, когда будет высока вероятность возникновения у ведущего проблем со здоровьем.