. Андрей Малахов снялся без парика
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Андрей Малахов снялся без парика

Андрей Малахов снялся без парика
Ведущий Андрей Малахов показал свое истинное лицо. Журналист посетил закрытое светское мероприятие. В канун Нового года Андрей Малахов стал гостем на закрытом светском мероприятии, посвященном наступающему празднику. И постарался нарядиться ярко и стильно.
В последнее время журналист носил парик, появляясь в кадре с длинными осветленными локонами, но для тусовки отказался от чужих волос. И все увидели, как сейчас выглядит Малахов на самом деле. Оказалось, что у него по-прежнему черные, как смоль, волосы, а стрижка короткая. Своего объема вполне достаточно и особой необходимости в дополнительном нет. Почему все-таки знаменитость предпочитает ходить в парике, по сей день никто доподлинно не понял.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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