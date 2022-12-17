. Бурматов рассказал, почему искусственная елка лучше живой

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Парламентской газетой» признался, что он не сторонник живых елок на Новый год. Но поскольку они находятся в свободной продаже и не запрещены к реализации, то их, по словам депутата, нужно покупать не у «черных лесорубов», а в официальных точках лесных хозяйств.

Бурматов рассказал, что последние десять лет ставит дома на Новый год искусственную елку.

«В случае, если елка используется более пяти лет, то с экологической точки зрения это оправдано», — уверен парламентарий.

Он посоветовал сдавать живые елки в зоопарки или приюты.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.