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Бурматов рассказал, почему искусственная елка лучше живой

Бурматов рассказал, почему искусственная елка лучше живой

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Парламентской газетой» признался, что он не сторонник живых елок на Новый год. Но поскольку они находятся в свободной продаже и не запрещены к реализации, то их, по словам депутата, нужно покупать не у «черных лесорубов», а в официальных точках лесных хозяйств.

Бурматов рассказал, что последние десять лет ставит дома на Новый год искусственную елку.

«В случае, если елка используется более пяти лет, то с экологической точки зрения это оправдано», — уверен парламентарий.

Он посоветовал сдавать живые елки в зоопарки или приюты.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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