. Чем можно обидеть символ Нового года 2023
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Чем можно обидеть символ Нового года 2023

Чем можно обидеть символ Нового года 2023
Какие блюда не следует готовить в год кролика. Эти блюда придутся символу 2023 года не по нраву! До Нового года осталось всего пара недель, и многие прозорливые хозяйки уже сейчас придумывают блюда, которыми они будут угощать самых придирчивых гостей.  К кулинарным шедеврам лучше всего подойти избирательно. Дело в том, что некоторые блюда могут обидеть чуткого Водяного Кролика. О каких деликатесах речь? Лучше всего отказаться от блюд из крольчатины и зайчатины. Также символ года отвернется от хозяев, которые накроют стол такими угощениями, главным ингредиентом которых станут: тушеное мясо, кровяная колбаса и даже запеченная целиком курица. Стоит также отказаться от большого количества майонеза и копченостей. Кролику это будет по вкусу.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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