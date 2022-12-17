. Черный список: что можно и что нельзя дарить на Новый 2023 год кроля

2023 год пройдет под управлением Черного Водяного Кролика. Эксперты проанализировали энергетику данного животного-покровителя, чтобы составить список самых опасных подарков на Новый год.

Мы уже рассказывали, каким Черный Водяной Кролик сделает этот год, но, как известно, чтобы прожить хорошо год, нужно правильно его встретить. Сделав неправильный подарок, вы можете навлечь беду не только на того, кому его преподнесли, но и на себя самих.

Не стоит дарить золотые украшения и изделия

Черный Кролик является источником Водной стихии. Самым главным антагонистом Воды является Огонь. Именно поэтому эксперты в самую первую очередь советуют не дарить ничего, что связано с этой стихией. Например — золотые украшения.

Также не стоит дарить любые вещи, в которых много металла, ведь Водная стихия плохо сочетается с таким материалов. Если очень хочется сделать презент подобного рода, лучше купить или сделать самостоятельно украшение из дерева, глины, керамики. Вот они будут уже довольно хорошо сочетаться с энергетикой Кролика. Они привлекут в жизнь человека, которому вы их подарите, счастье, любовь и позитив.

Дарите одежду определенных цветов

Тут также идет привязка к стихии Кролика — Воде. На этот Новый год лучше дарить одежду черного, синего, бирюзового, зеленого цвета. Ни в коем случае не стоит дарить одежду красного, оранжевого оттенка. Напоминаем, что нельзя также надевать такую одежду в новогоднюю ночь.

Если хотите сделать человеку добро, подарите что-то легкое и напоминающее о лете — футболку, кепку, кроссовки и так далее.

Дарите туристические путевки

Кролик любит путешествия, поэтому при наличии средств можете подарить любимому человеку, другу или родственнику путевку на какой-нибудь курорт. Да, сейчас трудно путешествовать, но всегда можно отправить любимого человека в красивое место в пределах нашей страны, ведь у нас много красивых пейзажей в любой части родины.

Можно подарить домашнего питомца

Кролик любит, когда люди дарят друг другу на Новый год домашних животных. Само собой, данный подарок должен быть согласован. Вы должны быть на сто процентов уверены в том, что человек хочет это животное и будет за ним ухаживать, иначе вы навредите себе и близкому.

Можно дарить кошек, собак, а можно подарить рыбок. Рыбам символизирует силу стихии Воды. Такой подарок привлечет огромное количество удачи.

Можно подарить картину

На картине может быть изображение моря, реки, водопада, рыб, леса. Не должно быть изображено гор и хищных животных. Если хочется сделать добро близкому человеку, лучше подарить такую картину, на которой в изобилии присутствует черный и синий цвет.

Можно подарить талисман

Лучший подарок на год Кролика — фигурка или изображение кролика. Также можно подарить фигурку жабы, слона, черепахи. Черепаха будет лучшим талисманом помимо самого кролика, поскольку она несет в себе силу стихии Воды. Нельзя дарить изображения и фигурки дракона, а также хищных животных. Также эксперты не рекомендуют дарить фигурку или изображение птицы феникс, так как она олицетворяет силу Огня.