. День 17 декабря в истории
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

День 17 декабря в истории

День 17 декабря в истории

День Ракетных войск стратегического назначения.

Уста­новлен указом Президента РФ от 10 декабря 1995 года.

Семнадцатого декабря 1959 году было принято Постановление Совета Министров СССР о создании Ракетных войск стратеги­ческого назначения (РВСН) в составе Вооруженных Сил.

Сегодня РВСН — основа стратегических ядерных сил России. В их состав входят: управления 3-х ракетных армий во Владимире, Омске и Оренбурге, включающих более 10 ракетных дивизий постоянной готовности. На вооружении РВСН находится шесть типов ракетных комплексов, в частности, РС-20В «Воевода», РС-12М2 «Тополь-М» и другие.

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы.

В этот день в 1796 году император Павел I подписал указ о создании в

России Фельдъегерского корпуса. Был утвержден его штат — 13 фельдъегерей и начальник. Позднее численность корпуса неоднократно увеличивалась. Как правило, сюда набирали военнослужащих из Кавалергардского,  Измайловского, Преображенского и Семеновского полков. Фельдъегерский корпус обеспечивал доставку приказов, донесений, ценных бумаг и посылок, а также сопровождал высокопоставленных лиц.

В 1921 году Фельдъегерский корпус был переименован в Фельдъегерскую часть при Управлении делами ВЧК. Позднее она перешла в ведение Министерства внутренних дел СССР. После распада СССР ведомство было преобразовано в Государственную фельдъегерскую службу РФ (ГФС России).

На службу возложены полномочия по доставке корреспонденции Президента РФ, органов законодательной, исполнительной и судебной власти РФ, администраций промышленных и военных объектов, имеющих особо важное государственное значение, по России и за рубеж.

Фельдъегери осуществляют доставку корреспонденции по более чем 100 постоянно действующим маршрутам. Ежедневно в самолётах, поездах и автомобилях находится около 300 сотрудников ГФС России.

День риэлтора в России.

Ежегодно в третью субботу декабря свой профессиональный, хотя пока и неофициальный, праздник отмечают продавцы недвижимости. Он был установлен в 1996 году по инициативе Московской гильдии риелторов.

13 лет назад (2009) между Санкт-Петербургом и Москвой было открыто регулярное движение высокоскоростных электропоездов «Сапсан».

Своё название они получили в честь самой быстрой птицы на Земле — сокола-сапсана. Поезд, разработанный компанией Siemens специально для России, способен развивать скорость 250 км/ч. Время в пути до северной столицы составляет от 3 часов 30 минут до 4 часов 15 минут.

Всего за время эксплуатации поездов «Сапсан» ими воспользовались порядка 40 миллионов пассажиров.

35 лет назад (1987) комиссия Академии наук СССР подписала акт о завершении испытаний и принятии в эксплуатацию глу­боководных обитаемых аппаратов «Мир‑1» и «Мир‑2».

Идея создания глубоководных обитаемых аппаратов (ГОА) принадлежит известному российскому океанологу Игорю Михальцеву. «Мир-1» и «Мир-2» были построены в Финляндии фирмой Rauma-Repola в 1987 году при научно-техническом руководстве ученых и инженеров Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова. 

Аппараты рассчитаны на рабочую глубину погружения 6 тысяч метров, и  оборудованы всеми необходимыми приборами для океанологических измерений, фото- и видеоаппаратурой. Запас кислорода рассчитан на 10 часов работы экипажа из трех человек плюс резерв на трое суток для аварийной ситуации. Батискафы с таким потенциалом способны исследовать 98% дна всего Мирового океана.

Испытания ГОА прошли в декабре 1987 года: «Мир-1» погрузился на глубину 6170 метров, «Мир-2» — 6120 метров.

За 35 лет было проведено порядка 40 экспедиций с применением батискафов. Так, они использовались при лик­видации последствий аварий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», с их помощью исследовали останки «Титаника». 2 августа 2007 года «Мир-1» и «Мир-2», погрузившись на 4300 метров, впервые в истории достигли океанического дна в точке Северного полюса.

50 лет назад (1972) указом президиума Верховного Совета СССР был учрежден орден Дружбы народов.

Он вручался гражданам СССР, иностранным гражданам, а также различным общественным организациям и предприятиям «за большие заслуги в укреплении друж­бы и братского сотрудничества социалистических наций и народностей, за значительный вклад в экономическое, социально-политическое и культурное развитие Союза ССР и союзных республик».

Автор эскиза ордена — художник Александр Жук.

Первые награждения орденом состоялись 29 декабря 1972 года. Наградами были удостоены 15 союзных республик СССР, все автономные республики СССР, автономные области и национальные округа. Орденом Дружбы народов № 1 была награждена РСФСР.  Первыми гражданами, награжденными этими орденами стали работники гражданской авиации (9 февраля 1973 года), а первой общественной организацией — Комитет советских женщин (6 марта 1973 года).

Всего за период с 1972 по 1991 год было произведено 72 761 награждений орденом Дружбы народов СССР.

96 лет назад (1926) началась первая Всесоюзная перепись населения.

Её подготовкой занимались учёные-статистики Василий Михайловский и Олимпий Квиткин, разработавшие научные принципы, которые легли в основу как этой, так и последующих переписей населения.

Перепись началась 17 декабря 1926 года и длилась две недели в сельской местности и неделю в городах. Предварительные её итоги были опубликованы в 1927 году, а полные — в 56 томах в 1928—1933 годах.

По итогам Всесоюзной переписи,  численность населения СССР составляла 147 миллионов человек, из них подавляющее число проживали в сельской местности (82%).

31 год назад (1991) в Гааге была подписана Европейская энергетическая хартия.

Документ создавался как механизм сотрудничества в сфере энергетики между Западной и Восточной Европой. В последующие годы хартия расширила географию своей работы и теперь охватывает более широкое «Евроазиатское измерение».

На сегодняшний день документ подписали свыше 60 государств Евразии, в том числе все бывшие республики СССР.

33 года назад (1989) на американском телеканале FOX была показана первая серия мультсериала «Симпсоны».

Шоу, рассказывающее о жизни и приключениях Гомера, Мардж, Барта, Лизы, Мэгги Симпсон и других жителей городка Спрингфилд, создано мультипликатором и карикатуристом Мэттом Грейнингом.

«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Общая численность его эпизодов уже превысило отметку в 670 серий. 

Мультсериал известен телезрителям более чем в 100 странах мира.

56 лет назад (1966) Генеральная Ассамблея ООН учредила Комиссию ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Комиссия — вспомогательный орган Ассамблеи создана для содействия развитию права международной торговли. В её состав избираются государства — члены ООН, представляющие различные правовые системы и находящиеся на разных уровнях экономического развития.

Первоначально в ЮНСИТРАЛ входили 29 стран мира. Позднее их число по решению Генассамблеи ООН было увеличено. С 2002 года в состав ЮНСИТРАЛ входят 60 государств-членов, из них 14 стран Африки, 14 — Азии, 8 — Восточной Европы, 10 — Латинской Америки и Карибского бассейна и 14 — Западной Европы и других государств.

На Комиссию возложены полномочия по разработке правил для коммерческих сделок. К их числу, в частности, относятся конвенции и правила, а также правовые и законодательные руководства и рекомендации, имеющие большое практическое значение.

119 лет назад (1903) братья Уилбер и Орвилл Райт впервые в мире испытали свой летательный аппарат.

«Отцы авиации» братья Райт проводили испытания на песчаной косе Китти-Хок у атлантического побережья США, недалеко от местечка Килл-Девил-Хилл в Северной Каролине.

Аэроплан «Флайер» поднял в воздух Орвилл. В первый раз машина с 12-сильным бензиновым двигателем продержалась в воздухе 12 секунд, пролетев 39 метров на высоте 2,5-3,5 метров над землей. Всего в тот день было совершено четыре полёта. При последнем аэроплан пролетел уже больше 250 метров за 59 секунд.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуру
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом
Запорожская область получила 89 машин скорой помощи
Запорожская область получила 89 машин скорой помощи
The Callisto Protocol на Xbox получает обновление с различными улучшениями
The Callisto Protocol на Xbox получает обновление с различными
Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в Дубае
Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в
Какой должен быть пол для автосервиса
Какой должен быть пол для автосервиса
Украшаем елку правильно: что нельзя вешать на праздничное дерево на Новый год 2023
Украшаем елку правильно: что нельзя вешать на праздничное дерево на
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 16.12.2022 (30 фото)
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 16.12.2022 (30 фото)
Шаман рассказал о своей проблеме
Шаман рассказал о своей проблеме
На Ксению Собчак набросился Шахназаров
На Ксению Собчак набросился Шахназаров
Алла Довлатова решилась на очередную пластику
Алла Довлатова решилась на очередную пластику
У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она впала в депрессию
У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она
Сыгравший дантиста актер объяснил свое отсутствие в продолжении «Папиных дочек»
Сыгравший дантиста актер объяснил свое отсутствие в продолжении

Топ на сегодня

Пентагон ответил на предупреждения России о передаче ЗРК Patriot Украине
Пентагон ответил на предупреждения России о передаче ЗРК Patriot
В российском регионе опрокинулась автоцистерна с аммиаком
В российском регионе опрокинулась автоцистерна с аммиаком
Безверхову позвали работать в нише шоу-бизнеса
Безверхову позвали работать в нише шоу-бизнеса
Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что Артур Бабич сделал ей предложение
Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что
Владимир Путин вынес вердикт льготной ипотеке
Владимир Путин вынес вердикт льготной ипотеке

Еще по теме

День 17 декабря в истории
День ракетных войск стратегического назначения отмечает свое 58-летие в Российской Федерации
Сегодня в России День ракетных войск стратегического назначения
Губернатор поздравил ракетчиков с профессиональным праздником