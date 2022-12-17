. День 17 декабря в истории

День Ракетных войск стратегического назначения.

Уста­новлен указом Президента РФ от 10 декабря 1995 года.

Семнадцатого декабря 1959 году было принято Постановление Совета Министров СССР о создании Ракетных войск стратеги­ческого назначения (РВСН) в составе Вооруженных Сил.

Сегодня РВСН — основа стратегических ядерных сил России. В их состав входят: управления 3-х ракетных армий во Владимире, Омске и Оренбурге, включающих более 10 ракетных дивизий постоянной готовности. На вооружении РВСН находится шесть типов ракетных комплексов, в частности, РС-20В «Воевода», РС-12М2 «Тополь-М» и другие.

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы.

В этот день в 1796 году император Павел I подписал указ о создании в

России Фельдъегерского корпуса. Был утвержден его штат — 13 фельдъегерей и начальник. Позднее численность корпуса неоднократно увеличивалась. Как правило, сюда набирали военнослужащих из Кавалергардского, Измайловского, Преображенского и Семеновского полков. Фельдъегерский корпус обеспечивал доставку приказов, донесений, ценных бумаг и посылок, а также сопровождал высокопоставленных лиц.

В 1921 году Фельдъегерский корпус был переименован в Фельдъегерскую часть при Управлении делами ВЧК. Позднее она перешла в ведение Министерства внутренних дел СССР. После распада СССР ведомство было преобразовано в Государственную фельдъегерскую службу РФ (ГФС России).

На службу возложены полномочия по доставке корреспонденции Президента РФ, органов законодательной, исполнительной и судебной власти РФ, администраций промышленных и военных объектов, имеющих особо важное государственное значение, по России и за рубеж.

Фельдъегери осуществляют доставку корреспонденции по более чем 100 постоянно действующим маршрутам. Ежедневно в самолётах, поездах и автомобилях находится около 300 сотрудников ГФС России.

День риэлтора в России.

Ежегодно в третью субботу декабря свой профессиональный, хотя пока и неофициальный, праздник отмечают продавцы недвижимости. Он был установлен в 1996 году по инициативе Московской гильдии риелторов.

13 лет назад (2009) между Санкт-Петербургом и Москвой было открыто регулярное движение высокоскоростных электропоездов «Сапсан».

Своё название они получили в честь самой быстрой птицы на Земле — сокола-сапсана. Поезд, разработанный компанией Siemens специально для России, способен развивать скорость 250 км/ч. Время в пути до северной столицы составляет от 3 часов 30 минут до 4 часов 15 минут.

Всего за время эксплуатации поездов «Сапсан» ими воспользовались порядка 40 миллионов пассажиров.

35 лет назад (1987) комиссия Академии наук СССР подписала акт о завершении испытаний и принятии в эксплуатацию глу­боководных обитаемых аппаратов «Мир‑1» и «Мир‑2».

Идея создания глубоководных обитаемых аппаратов (ГОА) принадлежит известному российскому океанологу Игорю Михальцеву. «Мир-1» и «Мир-2» были построены в Финляндии фирмой Rauma-Repola в 1987 году при научно-техническом руководстве ученых и инженеров Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова.

Аппараты рассчитаны на рабочую глубину погружения 6 тысяч метров, и оборудованы всеми необходимыми приборами для океанологических измерений, фото- и видеоаппаратурой. Запас кислорода рассчитан на 10 часов работы экипажа из трех человек плюс резерв на трое суток для аварийной ситуации. Батискафы с таким потенциалом способны исследовать 98% дна всего Мирового океана.

Испытания ГОА прошли в декабре 1987 года: «Мир-1» погрузился на глубину 6170 метров, «Мир-2» — 6120 метров.

За 35 лет было проведено порядка 40 экспедиций с применением батискафов. Так, они использовались при лик­видации последствий аварий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», с их помощью исследовали останки «Титаника». 2 августа 2007 года «Мир-1» и «Мир-2», погрузившись на 4300 метров, впервые в истории достигли океанического дна в точке Северного полюса.

50 лет назад (1972) указом президиума Верховного Совета СССР был учрежден орден Дружбы народов.

Он вручался гражданам СССР, иностранным гражданам, а также различным общественным организациям и предприятиям «за большие заслуги в укреплении друж­бы и братского сотрудничества социалистических наций и народностей, за значительный вклад в экономическое, социально-политическое и культурное развитие Союза ССР и союзных республик».

Автор эскиза ордена — художник Александр Жук.

Первые награждения орденом состоялись 29 декабря 1972 года. Наградами были удостоены 15 союзных республик СССР, все автономные республики СССР, автономные области и национальные округа. Орденом Дружбы народов № 1 была награждена РСФСР. Первыми гражданами, награжденными этими орденами стали работники гражданской авиации (9 февраля 1973 года), а первой общественной организацией — Комитет советских женщин (6 марта 1973 года).

Всего за период с 1972 по 1991 год было произведено 72 761 награждений орденом Дружбы народов СССР.

96 лет назад (1926) началась первая Всесоюзная перепись населения.

Её подготовкой занимались учёные-статистики Василий Михайловский и Олимпий Квиткин, разработавшие научные принципы, которые легли в основу как этой, так и последующих переписей населения.

Перепись началась 17 декабря 1926 года и длилась две недели в сельской местности и неделю в городах. Предварительные её итоги были опубликованы в 1927 году, а полные — в 56 томах в 1928—1933 годах.

По итогам Всесоюзной переписи, численность населения СССР составляла 147 миллионов человек, из них подавляющее число проживали в сельской местности (82%).

31 год назад (1991) в Гааге была подписана Европейская энергетическая хартия.

Документ создавался как механизм сотрудничества в сфере энергетики между Западной и Восточной Европой. В последующие годы хартия расширила географию своей работы и теперь охватывает более широкое «Евроазиатское измерение».

На сегодняшний день документ подписали свыше 60 государств Евразии, в том числе все бывшие республики СССР.

33 года назад (1989) на американском телеканале FOX была показана первая серия мультсериала «Симпсоны».

Шоу, рассказывающее о жизни и приключениях Гомера, Мардж, Барта, Лизы, Мэгги Симпсон и других жителей городка Спрингфилд, создано мультипликатором и карикатуристом Мэттом Грейнингом.

«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Общая численность его эпизодов уже превысило отметку в 670 серий.

Мультсериал известен телезрителям более чем в 100 странах мира.

56 лет назад (1966) Генеральная Ассамблея ООН учредила Комиссию ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Комиссия — вспомогательный орган Ассамблеи создана для содействия развитию права международной торговли. В её состав избираются государства — члены ООН, представляющие различные правовые системы и находящиеся на разных уровнях экономического развития.

Первоначально в ЮНСИТРАЛ входили 29 стран мира. Позднее их число по решению Генассамблеи ООН было увеличено. С 2002 года в состав ЮНСИТРАЛ входят 60 государств-членов, из них 14 стран Африки, 14 — Азии, 8 — Восточной Европы, 10 — Латинской Америки и Карибского бассейна и 14 — Западной Европы и других государств.

На Комиссию возложены полномочия по разработке правил для коммерческих сделок. К их числу, в частности, относятся конвенции и правила, а также правовые и законодательные руководства и рекомендации, имеющие большое практическое значение.

119 лет назад (1903) братья Уилбер и Орвилл Райт впервые в мире испытали свой летательный аппарат.

«Отцы авиации» братья Райт проводили испытания на песчаной косе Китти-Хок у атлантического побережья США, недалеко от местечка Килл-Девил-Хилл в Северной Каролине.

Аэроплан «Флайер» поднял в воздух Орвилл. В первый раз машина с 12-сильным бензиновым двигателем продержалась в воздухе 12 секунд, пролетев 39 метров на высоте 2,5-3,5 метров над землей. Всего в тот день было совершено четыре полёта. При последнем аэроплан пролетел уже больше 250 метров за 59 секунд.